Finalmente sta per arrivare nei cinema: dopo molti ritardi, A Quiet Place 2 potrà essere visto da chi è in attesa da più di un anno per la parte II dell’horror. Il sequel, che arriva dopo il primo film della serie uscito nel 2018, vedrà ancora John Krasinski ed Emily Blunt nei loro ruoli.

Leggi: Film nuovi da vedere nel 2021: anticipazioni e trailer

A quiet place 2, uscita in Italia

La strada del sequel verso l’uscita nei cinema è stata piuttosto impervia a causa della pandemia. Come molti altri lungometraggi, ha subito notevoli ritardi. La data originaria era stata infatti fissata per il 20 marzo 2020, più di un anno fa. Quindi era stata spostata prima a settembre 2020, poi ad aprile 2021, ed ora a settembre 2021. Ma, se negli Stati Uniti è uscito il 31 maggio e nel Regno Unito il 3 giugno, in Italia, lo si potrà vedere in sala da domani 24 giugno.

Il cast di A Quiet Place 2

Come anticipato, alcuni dei personaggi del primo film fanno parte del cast del sequel. Ad iniziare da Emily Blunt, che riprende il ruolo della madre Evelyn Abbott insieme a Millicent Simmonds, che interpreta la figlia sorda Regan e Noah Jupe nei panni del figlio maggiore Marcus. Le new entry saranno Cillian Murphy, conosciuto per Peaky Blinders e Djimon Hounsou (Guardiani della Galassia ) del ruolo del quale non si sa ancora molto.

A Quiet Place 2, il trailer

Il primo trailer è uscito nel gennaio 2020. Il secondo, vanta una data più recente, febbraio 2021. Diretto da John Krasinski, il sequel vede Evelyn ancora alle prese con i mostri che hanno rapito la maggior parte della popolazione terrestre. A fare da sfondo alle vicende, un inquietante mondo post-apocalittico.

La trama

In a Quiet place, una giovane famiglia negli Stati Uniti era costretta a vivere in silenzio per evitare di essere massacrata da mostri dall’udito supersensibile. Nel sequel, la famiglia continua a cercare di sopravvivere, e scopre di non essere l’unica.

“In seguito agli eventi mortali in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continua la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano tramite il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia”.

Non ci resta che aspettare fino a domani!

Leggi anche: