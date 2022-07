Alessandra Amoroso a San Siro: ultime info

Mercoledì 13 luglio 2022 è il grande giorno, infatti andrà in scena Tutto accade a San Siro, il tanto atteso concerto di Alessandra Amoroso sul palco dello stadio Meazza di Milano. Si tratta del duecentesimo appuntamento dal vivo nella sua carriera e si preannuncia come uno spettacolo totale per vivere insieme ai suoi seguaci una esperienza travolgente e da ricordare per sempre. I biglietti sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali. Ricordiamo che in vista di questo live sono state attivate misure straordinarie per quanto riguarda mezzi di trasporto e posti in cui dormire per agevolare i fan. Frecciarossa, infatti, ha attivato l’offerta “Speciale Eventi” con sconti fino al 50 per cento per chi ha già comprato il ticket del concerto.

Alessandra Amoroso a San Siro in streaming: dove

Anche chi non potrà essere fisicamente all’evento, potrà seguire tutto in streaming grazie a RTL 102.5 che è la radio ufficiale di questa manifestazione. L’emittente trasmetterà in diretta in radiovisione, dalle ore 21:00 il primo live a San Siro dell’artista salentina su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. Non a caso da gennaio ad oggi l’ex stella di Amici di Maria De Filippi ha raccontato in esclusiva ai microfoni di RTL il suo viaggio verso San Siro con ricordi, curiosità e anticipazioni di questo concerto: “Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO“.

Alessandra Amoroso a San Siro: cosa è vietato

Ricordiamo che, come per tutti gli altri concerti a San Siro delle ultime settimane, all’interno della location è vietato introdurre contenitori in vetro, lattine e bottiglie di plastica con il tappo, botti, bombolette spray o altre sostanze liquide. Le multe vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5mila euro. Inoltre nella zona intorno al Meazza non è possibile somministrare e vendere bevande superalcoliche da parte sia dei locali che degli ambulanti. Queste le vie e le piazze interessate: piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede, via Ippodromo.

Ph. Flavio&Frank3