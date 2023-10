Test IMAT 2023, domani il quiz: le soluzioni degli anni precedenti

SOLUZIONI TEST IMAT 2023 (MEDICINA IN LINGUA INGLESE): DOMANDE E RISPOSTE

Nella giornata di domani, 17 Ottobre, si svolgerà il Test d’Ingresso IMAT 2023 (Medicina in Lingua Inglese). Una volta conclusa la prova crescerà subito l’attesa per conoscere le Soluzioni del Test IMAT 2023 con tutte le domande e le risposte esatte, in modo da capire più o meno il punteggio raggiunto. Questo primo step verso le graduatorie è molto importante per capire quale sarà il risultato finale e il punteggio minimo necessario per entrare. In questo articolo potete trovare tutte le news in tempo reale.

DOMANDE TEST IMAT 2023: LA PROVA

Intanto, facciamo un recap di come è fatta la prova d’accesso per la Facoltà di Medicina in Lingua Inglese.

Il test IMAT 2023 è composta da 60 quesiti suddivisi in questo modo:

10 domande di cultura generale

10 domande di ragionamento logico e problemi

15 domande di biologia

15 di chimica

10 di fisica e matematica

Le domande del quiz sono da risolvere in 100 minuti, e sono così valutate:

1,5 punti per ogni risposta esatta

meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata

0 punti per ogni risposta non data

SOLUZIONI TEST IMAT 2023: RISULTATI E GRADUATORIE

Ricorda che le Soluzioni del Test IMAT solitamente vengono pubblicate già nella giornata della prova, mentre per conoscere il tuo risultato dovrai aspettare ancora un po’.

Dal 7 Novembre verrà pubblicata la graduatoria unica nazionale, in cui potrai essere inserito come idoneo, assegnato o prenotato. Dopo la graduatoria si procederà con gli scorrimenti, che andranno avanti finché non verranno assegnati tutti i posti a disposizione.

SOLUZIONI TEST IMAT 2023: DOMANDE E RISPOSTE DEGLI SCORSI ANNI

Vuoi sapere se la prova dello scorso anno sarà più semplice o più difficile? Clicca qui per leggere le soluzioni ufficiali:

Ecco i test Medicina in lingua inglese da esempio degli ultimi quattro anni: