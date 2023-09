Graduatoria Test Medicina 2023, online il 2° Scorrimento: il Punteggio Minimo Aggiornato

Test Medicina 2023: tutti gli aggiornamenti su Graduatoria, Scorrimenti e Punteggio Minimo

Aggiornamento 20/09/2023: pubblicato il secondo scorrimento della graduatoria

Il secondo scorrimento della graduatoria del test medicina 2023 è stato pubblicato questa mattina alle ore 11. I candidati possono consultare la graduatoria aggiornata accedendo alla propria area riservata all’interno del portale del Ministero dedicato all’Accesso Programmato.

Per quanto riguarda il punteggio minimo per entrare a medicina 2023, dopo il secondo scorrimento è pari a 57,41 con posizione 17.191. Il terzo scorrimento di graduatoria è previsto per il 27 settembre.

Aggiornamento 13/09/2023: pubblicato il primo scorrimento della graduatoria

Il primo scorrimento della graduatoria del test medicina 2023 è stato pubblicato questa mattina alle ore 11. I candidati possono consultare la graduatoria aggiornata accedendo alla propria area riservata all’interno del portale del Ministero dedicato all’Accesso Programmato.

Per quanto riguarda il punteggio minimo per entrare a medicina 2023, dopo il primo scorrimento è pari a 57,51, posizione 16.982 a Medicina Messina MedBioTec.

Aggiornamento 05/09/2023: graduatoria pubblicata e punteggio minimo previsto

La graduatoria del test medicina 2023 è stata pubblicata questa mattina alle ore 7. I candidati che hanno sostenuto il TOLC MED 2023 possono consultare la graduatoria. accedendo alla propria area riservata all’interno del portale del Ministero dedicato all’Accesso Programmato.

Per quanto riguarda il punteggio minimo del test medicina 2023, secondo le prime stime si attesterebbe a 57,63.

Se sei tra i migliaia di studenti che hanno sostenuto il TOLC MED 2023, il test valido per l’ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia e alla facoltà di odontoiatria e protesi dentaria, probabilmente ti starai chiedendo quando uscirà la graduatoria e quale sarà il punteggio minimo per entrare in una delle sedi da te scelte. In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, basandoci sulle informazioni ufficiali disponibili sul sito del CINECA e su altre fonti attendibili.

La graduatoria del TOLC MED 2023 verrà pubblicata il 5 settembre 2023 sul portale CINECA, dove potrai accedere con le tue credenziali e verificare la tua posizione. La graduatoria è unica e nazionale, cioè vale per tutti i corsi di medicina e odontoiatria delle università italiane che aderiscono al TOLC MED. Per richiedere l’inserimento in graduatoria, devi aver ottenuto almeno 10 punti nel test, che è il punteggio minimo previsto dal bando.

Il punteggio che vedrai nella graduatoria non sarà lo stesso che hai ottenuto nel test, ma sarà un punteggio equalizzato, calcolato tenendo conto della difficoltà dei singoli quesiti e della prova che hai svolto. Questo perché le prove TOLC MED sono diverse tra loro e si svolgono in momenti diversi (aprile o luglio), quindi per garantire equità e parità di condizioni tra i candidati si usa un modello scientifico che equalizza i punteggi. Il punteggio equalizzato dipende anche dal coefficiente di equalizzazione della prova, che è un valore compreso tra 0 e 1 che indica quanto la prova è stata difficile rispetto alla media. Più il coefficiente è alto, più la prova è stata facile e viceversa.

Previsioni Punteggio Minimo Test ingresso Medicina 2023

Dunque, ricordiamo che il punteggio minimo del Test Medicina 2023 è di 10 punti, per poter almeno essere inseriti in graduatoria e figurare come idonei. Tuttavia, come abbiamo potuto constatare, un punteggio di 10 punti non basta per immatricolarsi alle Facoltà di Medicina e Odontoiatria: per riuscire ad essere assegnati alla prima scelta o risultare prenotati occorre raggiungere un punteggio più alto. Non c’è una regola fissa e non possiamo fissare con certezza una soglia minima in quanto tutto dipende da diversi fattori, come il numero di posti disponibili, il numero di candidati, le preferenze espresse dai candidati stessi e gli eventuali scorrimenti della graduatoria. Non esiste quindi una risposta certa a questa domanda, ma solo delle previsioni basate sui dati degli anni precedenti e sui punteggi dei candidati che hanno svolto il TOLC MED 2023.

Non resta quindi che aspettare la pubblicazione della Graduatoria del 5 settembre per conoscere quale sarà il punteggio minimo necessario per superare il TOLC-MED 2023.

Pubblicazione Graduatoria Test Medicina 2023: cosa fare dopo

Se nella graduatoria del 5 settembre risulti assegnato a una sede, significa che hai ottenuto il posto nella sede che avevi indicato come prima preferenza. In questo caso devi procedere all’immatricolazione entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, incluso il giorno stesso. Se invece risulti prenotato, significa che hai ottenuto il posto in una sede diversa dalla prima preferenza. In questo caso puoi scegliere se immatricolarti nella sede prenotata entro lo stesso termine degli assegnati, oppure rinunciare al posto e attendere gli eventuali scorrimenti della graduatoria per vedere se riesci ad entrare nella sede desiderata. Se invece risulti in attesa, significa che non hai ottenuto il posto in nessuna delle sedi che avevi scelto. In questo caso devi attendere gli scorrimenti della graduatoria per vedere se si liberano dei posti nelle sedi che ti interessano.

Il primo scorrimento della graduatoria avverrà il 13 settembre 2023, dopo la scadenza delle immatricolazioni degli assegnati e dei prenotati. In questa data potrai verificare se la tua posizione è cambiata e se sei diventato assegnato o prenotato a una sede. In tal caso dovrai immatricolarti entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione dello scorrimento, incluso il giorno stesso. Altri scorrimenti della graduatoria potranno avvenire in base alle disponibilità delle università e alle eventuali rinunce dei candidati già immatricolati. Ti consigliamo quindi di tenere d’occhio il portale CINECA e di controllare periodicamente la tua posizione.

Se non riesci ad entrare in nessuna sede di medicina o odontoiatria, non disperare: ci sono altre alternative che puoi valutare, come iscriverti a un altro corso di laurea in ambito sanitario, tentare il test di medicina all’estero o riprovare il test l’anno prossimo con una maggiore preparazione. Qualunque sia la tua scelta, ricorda che il test di medicina non è l’unico modo per realizzare i tuoi sogni e che ci sono tante strade possibili per raggiungere i tuoi obiettivi.

Speriamo che questo articolo ti sia stato utile per capire come funziona la graduatoria del TOLC MED 2023 e quali sono le previsioni sul punteggio minimo per entrare in una sede. Ti auguriamo buona fortuna e ti invitiamo a seguirci per rimanere aggiornato sulle novità del test di medicina e sui consigli per prepararti al meglio.