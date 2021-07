Alessandra Amoroso a San Siro: data

Nella giornata di lunedì 19 luglio 2021 Alessandra Amoroso è stata protagonista di una conferenza stampa a Milano in cui ha annunciato che il 13 luglio 2022 farà un concerto speciale allo stadio di San Siro. La cantante salentina tornerà a riabbracciare i suoi fan per festeggiare questo “viaggio” lungo 12 anni e presentare live il nuovo album di inediti “Tutto accade” che sarà disponibile dal prossimo autunno. “Io ci ho sempre creduto molto, l’anno prossimo ci sarà questo nostro primo San Siro, sarà il primo un po’ per tutti, sono emozionatissima già adesso che manca ancora un anno. Mi hanno proposto la data del 13 luglio e ho detto subito sì”, ha dichiarato in diretta a RTL 102.5 dopo l’annuncio del concerto-evento Tutto accade a San Siro.

“Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO”

Alessandra Amoroso a San Siro: biglietti

I biglietti per questo concertone sono già disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e dalle ore 11:00 di lunedì 26 luglio nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Ecco tutti i prezzi:

Platea Numerata CAT 1 € 85,00

Platea Numerata CAT 2 € 79,00

Platea Numerata CAT 3 € 75,00

I Anello Rosso Numerato € 75,00

II Anello Rosso Numerato € 65,00

I Anello Blu e Verde Numerati € 62,00

II Anello Blu e Verde Numerati € 48,00 – Big Family 8 € 35,00

III Anello Rosso Numerato € 48,00

III Anello Blu e Verde Numerati € 38,00 – Big Family 8 € 25,00

“Per il mio pubblico fedele che fa parte della family, grazie ai quali sono arrivata fino a qui, abbiamo cercato di creare delle agevolazioni per la vendita dei biglietti…”, ha adetto sempre in diretta radiofonica.

Alessandra Amoroso a San Siro: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto di Alessandra Amoroso? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

