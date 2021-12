Auguri di Natale romantici, le frasi da dedicare a lui a o lei

Cosa scrivere in un biglietto di Natale per il fidanzato o la fidanzata? Degli auguri di Natale romantici, ovvio! Non c’è modo migliore per dire “Buon Natale” che con i migliori auguri di Natale romantici per la nostra dolce metà, sia esso un fidanzato/fidanzata, marito/moglie o compagno/a. Per scovare quella più adatta a te puoi semplicemente scorrere le frasi natalizie da dedicare a lui o a lei che abbiamo raccolto sotto.

Trascorrere le vacanze con chi si ama è una delle parti più speciali della festa. Il freddo, la neve, l’albero, i regali: tutto contribuisce a rendere la festa speciale per ogni coppia. Che si tratti del vostro primo Natale insieme o del 50esimo poco importa, inviare i perfetti auguri di Natale romantici al proprio innamorato o alla propria innamorata è il migliore per mostrare il tuo amore.

Auguri di Natale romantici, le frasi più belle

Le festività natalizie rappresentano un momento perfetto per far sapere ai tuoi cari quanto significano per te. Sarebbe un vero peccato non sfruttare una così ghiotta opportunità per farlo. I regali migliori sono quelli che vengono dal cuore: tra le frasi di auguri romantiche che abbiamo selezionato sotto, siamo sicuri, troverai quella che corrisponde esattamente ai tuoi sentimenti.

“Il tuo amore è il miglior regalo di Natale che potessi mai ricevere. Buon Natale, tesoro!”

“Buon Natale al mio tesoro. Illumini le mie giornate, mi fai sempre ridere e aggiungi tanta gioia alla mia vita. Sei davvero quello che fa per me. Ti amo.”

“Il Natale è più magico ora che sei nella mia vita!”

“Buon Natale. Passare le vacanze con te è tutto ciò di cui ho bisogno per trascorrere il miglior Natale di sempre.

“Buon Natale a chi è più dolce di un bastoncino di zucchero, mi scalda più di una tazza di cioccolata calda e mi riempie il cuore di gioia più del regalo più grande sotto l’albero!”

“Mando a te che sei la mia dolce metà un po’ di allegria natalizia per farti sapere che sei nei miei pensieri oggi e ogni giorno dell’anno.”

“L’unica cosa che amo più del Natale sei tu.”

“Non c’è nessuno al mondo con cui preferirei stare il giorno di Natale se non con te. Ti amo con tutto il mio cuore.”

“Non è quello che c’è sotto l’albero che conta di più, è chi c’è intorno. Ogni anno sono così grato di averti qui.”

“Hai portato l’allegria nel mio Natale.”

“Buon Natale. Il Natale non sarebbe completo senza te al mio fianco. Ti auguro delle feste piene di amore, gioia, abbracci e baci extra!

“Anche se siamo separati, sei nel mio cuore questo Natale”.

“Lascia perdere il vischio, puoi baciarmi quando vuoi.”

“Tutto ciò che voglio per Natale sei tu.”

“Sono così fortunato a passare un altro Natale con te!”

“Buon Natale! Sei il miglior regalo che potessi chiedere.”

“Le vacanze come il Natale mi rendono così grato di condividere la vita con te.”

“Il Natale è magico perché stiamo insieme”.

