Dracula: scheda libro

Dovete leggere questo libro per le vacanze e volete un aiuto veloce e pratico? Vi forniremo il riassunto di Dracula, ecco intanto di seguito la scheda libro:

Titolo: Dracula

Autore: Bram Stoker

Prima Edizione: 1897

Genere: romanzo

Sottogenere: gotico, horror, romanzo epistolare

Lingua originale: inglese

Ambientazione: Tra il 3 maggio e il 6 novembre 1890, Transilvania e Inghilterra

Dracula: riassunto del libro di Bram Stoker

La narrazione si svolge sotto forma di diario: la voce è quella di Jonathan Harker, giovane avvocato inglese, in visita in Transilvania per concludere un affare immobiliare con un nobile del luogo, il Conte Dracula. Allertato dagli abitanti del luogo, Harker si reca spaventato ma determinato al castello del Conte. Dopo pochi giorni, però, si rende conto che è effettivamente diventato un prigioniero. Più Harker indaga sul motivo della sua prigionia, più inizia a spaventarsi. Si rende conto che il conte possiede poteri soprannaturali e ha ambizioni diaboliche. Nonostante i tentativi di fuggire, sembra imprigionato; in Inghilterra, la sua fidanzata, Mina Murray assiste alla strana trasformazione della sua amica Lucy che inizia improvvisamente ad essere sonnambula e viene trovata con il segno di un morso sconosciuto sul collo. Incapace di arrivare a una diagnosi il dottore chiede il parere del suo vecchio mentore, il professor Van Helsing, che decide di ricoprire la camera di aglio (il rimedio sembra funzionare finché la madre ignara se ne libera rendendo Lucy vulnerabile a ulteriori attacchi). Nonostante le trasfusioni di sangue la ragazza appare visibilmente malata e una notte muore cacciata da un lupo e diventa un vampiro. Il professor Van Helsing, assistito da Holmwood, Seward, e Quincey Morris, le infilza un paletto nel cuore, tagliandole la testa e riempendole la bocca di aglio.

Mina e Jonathan, finalmente sposi, tornano in Inghilterra e si uniscono agli altri per sconfiggere Dracula. Van Helsing e il resto del gruppo, scopre il nascondiglio notturno di Dracula, che nel frattempo, però, riesce ad attaccare Mina.

La sfida finale si svolge sulle montagne dove sorge il castello: dopo che Van Helsing ha sterilizzato il luogo e ucciso le spose di Dracula, il professore e Mina si ritrovano con il resto della compagnia ad assediare il gruppo di zingari che scorta la cassa del vampiro. Alla fine, dopo una strenua lotta con gli zingari, poco prima del tramonto, Jonathan e Quincey, morente, sferrano i colpi letali a Dracula, che diventa polvere, non senza un sorriso di sollievo sulle sue stesse labbra.

Ora che hai letto il riassunto di Dracula, puoi seguire questo schema per fare una perfetta scheda libro: Modello scheda libro: la struttura