Le più belle frasi sul viaggio tratte dalle canzoni

L’estate è inoltrata ed i tempi sono maturi per fare una raccolta delle più belle frasi sul viaggio tratte dalle canzoni. Alcune di queste ci mettono addosso una naturale voglia di partire. La musica ha infatti la capacità di essere la colonna sonora della nostra vita. Non è un caso come alle volte, avendo difficoltà a esprimere i nostri sentimenti a parole, una canzone possa farlo per noi. Vi suggeriamo di leggere queste frasi tratte dai testi delle più belle canzoni dedicate ai viaggi. E, magari, farne una playlist della vostra estate.

Canzoni italiane: frasi sul viaggio

Prima di partire per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più, prima di partire per un lungo viaggio porta con te la voglia di adattarti. (Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi)

Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei (Certe Notti, Ligabue)

Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Senza per questo cadere nelle tue paure gentilmente senza fumo con amore. Dolcemente viaggiare rallentando per poi accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore gentilmente senza strappi al motore. E tornare a viaggiare e di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare con coraggio gentilmente, gentilmente. Dolcemente viaggiare… (Si Viaggiare, Lucio Battisti)

Strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore vedrai più amore, vedrai. (Strada facendo, Claudio Baglioni)

Ti invito al viaggio In quel paese che ti somiglia tanto I soli languidi dei suoi cieli annebbiati Hanno per il mio spirito l’incanto dei tuoi occhi Quando brillano offuscati Laggiù tutto è ordine e bellezza Calma e voluttà Il mondo s’addormenta in una calda luce Di giacinto e d’oro Dormono pigramente i vascelli vagabondi Arrivati da ogni confine Per soddisfare i tuoi desideri. (Invito al viaggio, Franco Battiato)

Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo l’incanto sarà godersi un po’ la strada amore mio comunque vada. Fai le valigie e chiudi le luci di casa, coraggio lasciare tutto indietro, e andare partire per ricominciare, che non c’è niente di più vero di un miraggio e per quanta strada ancora c’è da fare amerai il finale! (Buon Viaggio, Cesare Cremonini)

Frasi sul viaggio tratte da canzoni straniere

“Take me on a trip, I’d like to go some day. Take me to New York, I’d love to see LA. I really want to come kick it with you.” “Portami in un viaggio, mi piacerebbe andarci un giorno. Portami a New York, mi piacerebbe vedere Los Angeles. Voglio davvero venire a calci con te.” — Estelle e Kanye West, “American Boy”

“So long my flame, my warmth, my fear, my fight The road’s calling again tonight Dreaming under street lights Maybe I’ll catch a train to Rome See the world until I can’t go on Then maybe I’ll come traveling home” “Così a lungo la mia fiamma, il mio calore, la mia paura, la mia lotta La strada sta chiamando di nuovo stanotte Sognando sotto i lampioni Forse prenderò un treno per Roma Vedrò il mondo finché non posso andare avanti Allora forse tornerò a casa viaggiando” — Kongos, Traveling On

“Never looking down I’m just in awe of what’s in front of me””Non guardo mai in basso, sono solo in ammirazione di ciò che ho di fronte” — Empire of The Sun, “Walking On A Dream”

“See the world in green and blue, see China right in front of you, see the canyons broken by cloud.” “Guarda il mondo in verde e blu. Guarda la Cina proprio di fronte a te. Guarda i canyon spezzati dalle nuvole.” — U2, “Bella giornata”

“Dì a tutti che sto arrivando. Nuovi amici e nuovi posti da vedere. Con il cielo azzurro davanti, sì, sto arrivando”. — Phil Collins, “Sulla mia strada”

“I live for the nights that I can’t remember with the people that I won’t forget” “Vivo per le notti che non riesco a ricordare con le persone che non dimenticherò” — Drake, “Show Me A Good Time”

“Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly.” “Mi sono svegliato ieri a Londra, mi sono ritrovato nella città vicino a Piccadilly.” — OneRepublic, “Buona vita”

“Gonna travel, gonna travel wild and free. I’m gonna pack my bags because this great big world is calling me” “Viaggerò, viaggerò libero e selvaggio. Farò le valigie perché questo grande mondo mi sta chiamando” – Elvis Presley, “Harem Holiday”

