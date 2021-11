Calendario dell'Avvento fai da te per fidanzato cosa mettere

Se stai pensando di realizzare un calendario dell’Avvento per il tuo ragazzo (marito o amico che sia) ma hai sempre desistito perché a corto di idee, forse è arrivato il momento di cimentarti. Magari avvalendoti dei nostri consigli su cosa mettere dentro. Certo, potresti riempirlo con i primi cioccolatini che ti dovessero capitare sotto mano, ma la parte più divertente del creare un calendario dell’avvento fai da te non sta proprio nel poterlo personalizzare a piacere andando incontro ai gusti del destinatario? Ed allora, ecco le nostre dritte su come riempire il calendario dell’Avvento fai da te per il tuo fidanzato.

Cosa mettere nel calendario dell’Avvento del fidanzato?

La prima cosa che devi fare è scegliere la dimensione giusta per il tuo calendario dell’avvento. Tieni conto che l’acquisto di un calendario più grande del solito ti darà più opzioni. Fatto questo, devi decidere su cosa orientarti. La tua dolce metà è un goloso? Allora potresti buttarti sul cibo. E’ un giocherellone? Allora inserendo dei passatempi/ giochi di società in versione mini lo farai contento. Ma non solo. Scopri come puoi sbizzarrirti!

Calendario dell’Avvento a tema cibo

Se hai deciso di optare per il cibo, ecco cosa puoi inserire dentro le 24 caselline:

Cioccolatini

Gomme da masticare

Monete di cioccolato

Caramelle dure

Orsetti gommosi

Calendario dell’Avvento a tema gadget

Se il tuo ragazzo ha un hobby, una passione sfrenata per giochi di società o quiz, questo è il momento giusto per assecondarlo. Opta per:

Mini puzzle

Mini cubo di Rubik

Marionette da dito

Magneti

Portachiavi

Chiave USB

Lacci per scarpe originali

Orecchino (se lo porta)

Calendario dell’Avvento beauty

Se, infine, ama prendersi cura di sé, gli piacciono i profumi, i prodotti per la cura della pelle o per i capelli, puoi inserire nel suo calendario delle confezioni mini o dei campioncini di:

Profumo

Bagnoschiuma

Shampoo

Dopobarba

Crema per il viso

Burro cacao

Nel caso in cui non dovessi trovare il calendario che faccia per te, sappi che un’altra opzione è semplicemente quella di avvolgere tutti i doni con una carta da regalo carina e numerarli, quindi posizionarli sotto l’albero.

