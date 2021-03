Capodanno 2022 a Roma: info concerto all'Auditorium Parco della Musica

Capodanno 2022 a Roma: l’annuncio

Sono già disponibili i biglietti per l’ultima imperdibile data del fortunatissimo tour “PFM canta DeAndré” (prodotto da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da Ventidieci) che il 31 dicembre 2021 arriva nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite di questo Capodanno 2022 in musica nella Capitale sono già aperte su TicketOne. Ecco i prezzi:

Platea I Settore 115 euro

Platea II Settore 97 euro

Prima Galleria 80 euro

Prima Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta 80 euro

Seconda Galleria 63 euro

Seconda Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta

63 euro

Galleria Laterale 7 80 euro

Galleria Laterale 7 Balaustra Visibilità Ridotta 80 euro

Gall Lat.7 Visibilità Ridotta 80 euro

Capodanno 2022 a Roma con la PFM

PFM canta De André vede sul palco una formazione con due special guest: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. La Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che unisce la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità. Nato nel 1970 (discograficamente l’anno successivo), il gruppo ha guadagnato in poco tempo un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene ancora oggi. Nel 2017 la PFM è stata premiata con la posizione numero 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK. L’anno dopo ha partecipato – per la terza volta – alla “CRUISE TO THE EDGE” (fino ad oggi unico artista italiano che ha partecipato alla manifestazione), facendo tappa per una serie di concerti in UK, per arrivare poi alla prima parte del fortunatissimo tour “PFM CANTA DE ANDRE’ ANNIVERSARY”. Sempre nel 2019 ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Nazionale Franco Enriquez, il Premio Miglior Tour (Rock targato Italia), il Premio Pierangelo Bertoli “ITALIA D’ORO” e infine la rivista inglese “PROG UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

Capodanno 2022 a Roma: come arrivare all’Auditorium Parco della Musica

L’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30) è a 1,5 km dal centro di Roma (piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici.

Autobus 910 Capolinea Termini/Piazza Mancini 53 Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi 982 Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti 168 Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

Tram 2 Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini

Metropolitana Metro A fermata Flaminio poi tram 2 oppure Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide

PH. Orazio Truglio e Guido Harari