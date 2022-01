Catalogo Disney Plus Febbraio 2022: film e serie tv

Disney Plus Febbraio 2022, film e serie tv: il catalogo

Nel mese di gennaio Disney Plus ha dato grandi gioie ai fan della Marvel con la serie inedita Marvel’s Hit-Monkey e con la pubblicazione del film Eterni, grande successo al cinema nei mesi scorsi. Per febbraio invece ci saranno dei graditi ritorni per gli appassionati dei cartoni animati con la diciottesima stagione dei Griffin e con i nuovi episodi di Bob’s Burger, mentre finalmente verrà pubblicata la seconda parte dell’ultima stagione di The Walking Dead. Scopriamo insieme tutte le novità di questo mese!

Catalogo Disney Plus, Febbraio 2022: tutti i film

Il nostro lavoro di investigatrici ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, di seguito vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

4 febbraio: L’ascesa dei ricordi (docu-film)

16 febbraio: The French Dispatch

16 febbraio: Blackpink – Il film

18 febbraio: Il meraviglioso inverno di Topolino

23 febbraio: The King’s Man – Le origini

25 febbraio: No Exit

25 febbraio: Mr & Mrs Smith

Catalogo Disney Plus, Febbraio 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

2 febbraio: Pam & Tommy

2 febbraio: Bob’s Burgers

2 febbraio: Black-Ish (settima stagione)

2 febbraio: Topolino (serie junior, quattro nuovi episodi)

9 febbraio: Grown-Ish: terza stagione

9 febbraio: Puppy Dog Pals (quarta stagione)

16 febbraio: What we do in the Shadows (terza stagione)

16 febbraio: Peppa Pig (ottava stagione)

21 febbraio: The Walking Dead (seconda parte dell’ultima stagione)

23 febbraio: La famiglia Proud: più forte e orgogliosa

23 febbraio: I Griffin (diciottesima stagione)

23 febbraio: PJ Mask (quattro nuovi episodi della quinta stagione)

Nell’ultima stagione di The Walking Dead Alexandria è gravemente compromessa e non è più il luogo sicuro di prima a causa della strage provocata dai Sussurratori. Attualmente chi abita Alexandria prova a ricostruire le mura e trovare aiuto da altri cittadini. Tra questi troviamo i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop; tra cui Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. “La situazione è complicata però: i problemi sono sempre di più per colpa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza è quello che prevale rispetto all’unione con gli altri”, si legge nella trama ufficiale.