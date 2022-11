Catalogo Disney Plus Novembre 2022: film e serie tv

Disney Plus Novembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Dopo il successo di Boris 4, Disney Plus è pronto ad accontentare i propri fan con il ritorno di una serie tv molto amata: stiamo parlando della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy. Ovviamente non può mancare il “cugino” spin-off Station 19: entrambi torneranno sulla famosa piattaforma di streaming il 2 novembre. Ecco la trama del medical drama: “La diciannovesima stagione riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis infatti si aggiungono al cast“. Ricordiamo che Disney+ è disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Ecco tutte le novità di questo mese!

Catalogo Disney Plus, Novembre 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Come per disincanto. E vissero felici e scontenti – dal 18 novembre

Topolino: la storia di un topo – dal 18 novembre

Elton John Live – Farewell From Dodger Stadium (concerto live streaming) – dal 20 novembre

Ecco la trama di “Come per disincanto. E vissero felici e scontenti” con Patrick Dempsey: “Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. La periferia ha delle regole completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), che fa sentire Giselle più fuori posto che mai“.

Catalogo Disney Plus, Novembre 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Grey’s Anatomy – dal 2 novembre

Station 19 – dal 2 novembre

Reboot – dal 2 novembre

Solar opposites (stagione 3) – dal 2 novembre

The D’Amelio Show (stagione 2) – dal 2 novembre

Matriarch – dal 4 novembre

David Beckham: Squadre da salvare – dal 9 novembre 2022

Fire of love – dall’11 novembre

Nuovo Santa Clause Cercasi – dal 16 novembre

Limitless con Chris Hemsworth – dal 16 novembre

Legacy: la vera storia di LA Lakers – dal 23 novembre

Maggie – dal 23 novembre

Good trouble – dal 23 novembre

Willow – La serie – dal 30 novembre 2022

Tanto atteso anche Willow, per cui vi proponiamo la trama ufficiale: “Un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e fare fronte comune per salvare il mondo“.