Catalogo Netflix Marzo 2023: film e serie tv

Netflix Marzo 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di marzo? Ricordiamo che proprio da questo mese la famosa piattaforma di streaming non sarà più disponibile in condivisione. Fino ad oggi gli utenti potevano condividere la propria password anche fuori il proprio nucleo familiare in modo tale da dividere il costo dell’abbonamento annuale o mensile. Ora invece ci sarà una ulteriore tassa aggiuntiva per rendere lo stesso profilo fuori dal nucleo domestico. Vi ricordiamo che l’abbonamento ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Marzo 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a marzo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

La Battaglia di Hacksaw Ridge (film) – 1 marzo

Il mostro delle Ardenne (documentario) – 2 marzo

The Conjuring – Per ordine del diavolo (film) – 3 marzo

Il futuro in un bacio (film) – 3 marzo

Volo MH370: L’aereo sparito nel nulla (documentario) – 8 marzo

Luther: Verso l’Inferno (film) – 10 marzo

L’elefante del Mago (film animato) – 17 marzo

The Lighthouse (film) – 19 marzo

L’assedio di Waco (documentario) – 22 marzo

Space Jam: A New Legacy (film) – 23 marzo

Emergency – Primi Soccorritori a New York (documentario) – 29 marzo

Murder Mystery 2 (film) – 31 marzo

Catalogo Netflix Marzo 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?