Netflix, addio account condivisi: ecco da quando

Netflix, addio account condivisi: la conferma

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi arriva la conferma: dal 2023 Netflix non sarà più disponibile in condivisione. Fino ad oggi gli abbonati potevano condividere la propria password anche fuori il proprio nucleo familiare in maniera tale da dividere il costo dell’abbonamento annuale o mensile. Ora invece ci sarà un ulteriore costo aggiuntivo per rendere lo stesso profilo fuori dal nucleo familiare. Lo switch definitivo, ha affermato la società, avverrà in modo graduale. Si tratta di una maniera per non causare la fuga degli abbonati e poter continuare il trend positivo degli ultimi mesi. Nel trimestre più recente infatti, profitti e utenti sono aumentati, superando le aspettative e le previsioni.

Netflix, addio account condivisi: da quando

Lo stop per quanto riguarda gli account condivisi dovrebbe iniziare a partire da marzo 2023. “Sebbene i nostri termini di utilizzo limitino l’uso di Netflix a una famiglia, riconosciamo che questo è un cambiamento per gli abbonati che condividono il proprio account in modo più ampio. Quindi abbiamo lavorato duramente per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorino l’esperienza Netflix, inclusa la possibilità degli abbonati per verificare quali dispositivi stanno utilizzando il proprio account e trasferire un profilo su un nuovo account“, riporta la società in una nota. Vi ricordiamo che l’abbonamento alla piattaforma di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Invece al suo debutto nel nostro Paese il Base costava 7,99 euro, lo Standard 10,99 euro e il Premium 11,99 euro.

Netflix: i titoli imperdibili a gennaio

Vi ricordiamo che nel mese di gennaio tra le novità di Netflix troviamo le seguenti serie tv:

The Good Doctor 5 (1 gennaio)

Caleidoscopio (1 gennaio)

Sguardo indiscreto (1 gennaio)

Bulletproof (1 gennaio)

La vita bugiarda degli adulti (4 gennaio)

Ginny & Georgia 2 (5 gennaio)

Totenfrau – La signora dei morti (5 gennaio)

Vikings: Valhalla 2 (12 gennaio)

Love life 2 (13 gennaio)

Sky Rojo 3 (13 gennaio)

Break Point (13 gennaio)

Trial By Fire – Un fuoco che non si spegne (13 gennaio)

That’s 90 Show (19 gennaio)

Shahmaran 1 (20 gennaio)

Love never lies Polonia (25 gennaio)

In attesa delle novità del mese di febbraio ecco invece i film a disposizione: