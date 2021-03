Festival di Sanremo 2021: anticipazioni

Giovedì 17 dicembre 2020 si è svolta la finale di Sanremo Giovani su Rai 1 in prima serata con Amadeus. Oltre a svelare i 6 vincitori e i 2 di Area Sanremo che si sfideranno quindi nelle Nuove Proposte dal 2 al 6 marzo prossimi sul palco del Teatro Ariston, il direttore artistico e conduttore ha rivelato anche i nomi ed i titoli delle canzoni dei 26 Big che saranno in gara. Ovviamente alla conduzione insieme a lui ci sarà come sempre Fiorello, ma non è chiaro come sarà la situazione del pubblico presente in sala e della sala stampa a causa dell’emergenza sanitaria.

Festival di Sanremo 2021: cast Big

Da 24 a 26 Big per questa settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana. L’età media dei cast di abbassa ulteriormente rispetto allo scorso anno, visto che tra i nomi ci sono molte nuove leve della canzone che già però hanno molto successo sul web. Ecco l’elenco completo:

Francesco Renga – Quando trovo te

Comacose – Fiamme negli occhi

Gaia – Cuore amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Fulminacci – Santa Marinella

Willie Peyote – Mai dire mai

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e buoni

Malika Ayane – Ti piaci così

Aiello – Ora

Max Gazzè – Il farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La Rappresentante di Lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce/Di Martino – Musica leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece si

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fedez/Michielin – Chiamami per nome

Festival di Sanremo 2021: cast Nuove Proposte

Oltre a loro ci saranno, come sempre, le Nuove Proposte, dopo la vittoria dello scorso anno di Leo Gassman. Chi sarà l’artista che prenderà il suo “scettro”?