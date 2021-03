Come funzionano il voto e il televoto del 71mo festival di Sanremo

Va in scena fino a sabato 6 marzo la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Nelle prime due serate si sono esibiti i 26 Big in gara, suddivisi in 13 nel primo appuntamento ed i restanti nel secondo. Lo stesso è toccato alle Nuove Proposte: 4 nella prima puntata e le altre 4 nella seconda. In questi primi due appuntamenti a votare è stata la Giuria Demoscopica. Ricordiamo che questa giuria ha al suo interno 300 persone dotate di un’applicazione che consente di misurare in tempo reale le preferenze indicate. Per essere il più equo possibile il campione è vario anche nella composizione anagrafica e nella provenienza geografica: nel campione troviamo sia uomini sia donne di ogni regione d’Italia. Nella terza serata dedicata alle cover con duetti dei 26 Big a votare è stata l’Orchestra presente al Teatro Ariston.

Come funzionano il voto e il televoto nelle ultime due serate

Nella quarta serata le canzoni dei Big saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto di questa puntata insieme a quella delle precedenti determinerà una nuova classifica. Per quanto riguarda le Nuove Proposte invece il voto verrà espresso dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. La sera stessa viene proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i seguenti finalisti:

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Wrongonyou – Lezioni di volo

Nella quinta serata serata le canzoni dei Big saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. A fine serata verrà stilata la classifica, verrà azzerato tutto e si procederà ad una nuova votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto. Ecco la top ten delle prime tre serate:

Ermal Meta Annalisa Willie Peyote Arisa Irama Lo Stato Sociale Malika Ayane Extraliscio e Davide Toffolo Orietta Berti Maneskin

Ecco invece la classifica delle cover: