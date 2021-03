Concerti Mannarino 2022: date e biglietti

Concerti Mannarino 2022: date

A causa della pandemia da Covid-19, Vivo Concerti ha deciso di posticipare il tour primaverile di Mannarino al 2022. I concerti previsti l’­­8 e 9 Aprile 2021 a Roma sono riprogrammati per giovedì 17 febbraio 2022 e venerdì 18 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport. Il live previsto l’11 aprile 2021 a Napoli è riprogrammato per domenica 20 febbraio 2022 al Palapartenope. L’appuntamento previsto per il 14 Aprile 2021 a Milano è riprogrammato per sabato 26 febbraio 2022 al Mediolanum Forum di Assago. Il concerto previsto il 18 Aprile 2021 a Torino, è riprogrammato per sabato 5 marzo 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il live previsto il 23 Aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per lunedì 7 marzo 2022 al Mandela Forum di Firenze. L’appuntamento dal vivo previsto il 27 Aprile 2021 a Bari è riprogrammato per giovedì 24 febbraio 2022 al Palaflorio di Bari. Il concerto previsto il 30 aprile 2021 a Catania, è riprogrammato per venerdì 11 marzo 2022 al Palacatania di Catania.

Concerti Mannarino 2022: biglietti

I biglietti comprati in precedenza resteranno validi per le nuove date. Ecco tutti i dettagli:

Giovedì 17 febbraio 2022 – Venerdì 18 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Per il live del 17 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 16 ottobre 2020 e 8 aprile 2021

Per il live del 18 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati il per il 17 ottobre 2020 e 9 aprile 2021

Domenica 20 febbraio 2022 | Napoli – Palapartenope

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Giovedì 24 febbraio 2022 | Bari – Palaflorio

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Sabato 26 febbraio 2022 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata – Anello A: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata – Anello B: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Anello B laterale numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Anello C numerato: € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita

Sabato 05 marzo 2022 | Torino – Pala Alpitour

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

2° Anello numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Lunedì 07 marzo 2022 | Firenze – Mandela Forum

(N.B. opzionato anche l’8 marzo per eventuale seconda data)

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Settore numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Settore numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Settore numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Venerdì 11 marzo 2022 | Catania – Palacatania

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna centrale numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna laterale numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

PH. Alessandro Treves