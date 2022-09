Concerti Muse in Italia nel 2023: date

Dopo il successo della data estiva a Firenze Rock e a meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo disco “Will Of The People” (che ha esordito al primo posto della classifica album italiana), i Muse annunciano due date in Italia per il Will Of The People World Tour. La banda sarà allo Stadio Olimpico di Roma il 18 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano il 22 luglio 2023. In Europa il gruppo sarà anche in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera: in tutte queste date saranno accompagnati dai Royal Blood.

Concerti Muse in Italia nel 2023: biglietti

I biglietti dei concerti dei Muse in Italia saranno disponibili in prevendita D2C dalle ore 10 di mercoledì 14 settembre su Ticketmaster. Per gli utenti My Live Nation in prevendita su TicketOne a TicketMaster dalle ore 10 di giovedì 15 settembre. Per accedere alla presale è necessario registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale di Live Nation. La vendita generale dei ticket è aperta dalle ore 10 di venerdì 16 settembre su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket. Ecco i prezzi dei biglietti per la data di Roma:

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Ecco i prezzi dei biglietti per la data di Milano:

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello verde numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

Concerti Muse in Italia nel 2023: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto dei Muse? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Non sapete come arrivare all’Olimpico? Con i mezzi pubblici è molto semplice, ma anche con mezzi propri: