Concerto Lana Del Rey a Verona: data

Dopo l’uscita del disco dal titolo “Norman Fucking Rockwell!” il 30 agosto 2019 Lana Del Rey aveva annunciato il suo “The Norman Fucking Rockwell! Tour” che sarebbe dovuto sbarcare anche in Italia. La star sarebbe dovuta essere infatti dal vivo per l’unica data nel nostro Paese il 9 giugno 2020 nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Ecco gli altri concerti già annunciati:

Ven 21 Feb Amsterdam, NL Ziggo Dome

Dom 23 Feb Parigi, FR Accor Hotels Arena

Mar 25 Feb Londra, UK The O2

Mer 26 Feb Manchester, UK Manchester Arena

Ven 28 Feb Glasgow, UK SSE Hydro

Sab 29 Feb Birmingham Resorts World Arena

Lun 2 Mar Berlino, DE Mercedes-Benz Arena

Mar 3 Mar Colonia, DE Lanxess Arena

La data italiana è stata cancellata e non riprogrammata.

Leggi anche:

Concerto Lana Del Rey a Verona: biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti:

I Settore Numerato: € 122

II Settore Numerato:€ 109,80

III Settore Numerato: € 91,50

IV Settore Numerato: € 79,30

V Settore Non Numerato: € 61

Concerto Lana Del Rey a Verona: scaletta

Ecco come arrivare all’Arena di Verona (in piazza Bra, a pochi minuti dalla stazione Porta Nuova) per il concerto di Lana Del Rey: