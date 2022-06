Concerto Vasco Rossi a Roma: le date

Un weekend indimenticabile quello di sabato 11 e domenica 12 giugno per i fan di Vasco Rossi: il Blasco sarà infatti protagonista di un doppio concerto al Circo Massimo di Roma. Ecco la scaletta delle due serate:

1 – XI Comandamento

2- L’uomo più semplice

3 – Ti prendo e ti porto via

4 – Se ti potessi dire

5 – Senza parole

6 – Amore… aiuto

7 – Muoviti!

8 – La pioggia la domenica

9 – Un senso

10 – L’amore, l’amore

11 – Interludio

12 – Tu ce l’hai con me

13 – C’è chi dice no

14- Gli spari sopra

15 – Stupendo

16 – Siamo soli

17 – Una canzone d’amore buttata via

18 – Ti taglio la gola

19 – Rewind

20 – Delusa

21 – Eh già

22 – Siamo qui

23 – Sballi ravvicinati del terzo tipo

24 – Tofee

25 -Sally

26 – Anima fragile

27 – Siamo solo noi

28 – Vita spericolata

29 – Canzone

30 – Albachiara

Concerto Vasco Rossi a Roma: strade chiuse e bus deviati

Ecco i divieti di sosta e le strade chiuse per il doppio concerto di Vasco Rossi:

Clivo dei Publicii

piazza Bocca della Verità

piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi

piazzale Ugo La Malfa

tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii

via del Teatro Marcello

via dell’Ara Massima di Ercole

via della Greca

via di San Gregorio

via Petroselli

viale Aventino

Le linee degli autobus deviati sono invece le seguenti: C3, 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, n716, nMC, nME e dei collegamenti L07 – L70.

Concerto Vasco Rossi a Roma: come arrivare al Circo Massimo

Il Circo Massimo si trova nel centro storico di Roma. Si può raggiungere con i mezzi pubblici o in auto private dai principali aeroporti (Ciampino e Fiumicino) e l’autostrada A1. Ecco tutti i consigli su come arrivare per il concerto di Vasco Rossi:

Da Fiumicino: prendete il treno Leonardo Express fino alla stazione principale di Roma Termini che parte dall’aeroporto ogni 20 minuti. Il viaggio dura circa 35 minuti e attualmente costa circa 14 euro per un viaggio di sola andata. A Termini prendete la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e scendete dopo tre fermate alla stazione Circo Massimo

prendete il treno Leonardo Express fino alla stazione principale di che parte dall’aeroporto ogni 20 minuti. Il viaggio dura circa 35 minuti e attualmente costa circa per un viaggio di sola andata. A Termini prendete la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e scendete dopo tre fermate alla stazione Da Ciampino : prendete il bus navetta Terravision per la Stazione Termini di Roma (viaggio dura circa 40 minuti e il biglietto costa 4 euro per un viaggio di andata). A Termini prendete la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e scendete dopo tre fermate alla stazione Circo Massimo’

: prendete il per la Stazione Termini di Roma (viaggio dura circa 40 minuti e il biglietto costa 4 euro per un viaggio di andata). A Termini prendete la linea B della metropolitana in direzione e scendete dopo tre fermate alla stazione Dalla Stazione Termini: prendete la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e scendete dopo tre fermate alla stazione Circo Massimo.

Ricordiamo che ci sono delle strade chiuse e autobus deviati nella Capitale sabato 11 giugno anche a causa del Roma Pride, quindi il nostro consiglio è quello di leggere eventuali modifiche alla viabilità per questo evento sul sito di Roma Mobilità.