Crudelia Live Action: la trama

Il film Crudelia è uscito nei cinema il 26 maggio, e ora è disponibile in streaming su Disney+ tramite Accesso VIP. Lo avete già visto? In caso contrario oggi vogliamo parlarvene un pò iniziando dalla trama. Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, il suo talento per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman. Dal loro rapporto diventa la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

Crudelia Live Action: il cast

Crudelia è diretto da Craig Gillespie, da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara e da un soggetto di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel & Steve Zissis. Il film è prodotto da Andrew Gunn, Marc Platt e Kristin Bur, mentre Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close sono i produttori esecutivi. Emma Stone è davvero bellissima e incantevole in questo film, senza parlare della sua bravura; insomma, non perdetevi questo capolavoro di film.

Crudelia Live Action: il trailer

Dal trailer, oltre a scoprire qualche immagine in anteprima, è possibile prendere una delle sue più celebri frasi e noi la vogliamo condividere con voi:

“Fin dall’inizio sapevo di vedere il mondo diversamente da tutti gli altri. Non andava a genio a certa gente, ma io non ero per tutti! Forse hanno sempre temuto che diventassi una pazza! Ma un nuovo giorno offre nuove opportunità e io ero pornta a lasciare un messaggio! Com’è quella vecchia canzone? I’m a Woman, hear me roar”.

