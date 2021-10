Diario di una Schiappa su Disney+: info

Disney+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Diario di una Schiappa, la nuova avventura animata che arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo 3 dicembre. Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva sulla famosa piattaforma nella nuovissima avventura animata Diario di una Schiappa. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, nella versione originale vede come doppiatori Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco) nel ruolo di Greg Heffley, Ethan William Childress (mixed-ish) in quello di Rowley.

Diario di una Schiappa: trama film

Ecco la trama ufficiale del film:

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti – e spesso disastrosi – tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto. Jefferson e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) in quello di Frank Heffley.

Disney+ presenta Star: tutte le info

Per i nuovi abbonati il prezzo di Disney+ è di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. “Nel 2020 abbiamo lanciato Disney Plus e il nostro servizio di streaming. Avremo sempre contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di uscita. Siamo orgogliosi di presentare un’altra novità, Star, il nuovo brand di intrattenimento generale con ancora più emozioni, intrattenimento, drama”, ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha ribadito la centralità dei servizi DTC nel modello di business Disney, sottolineando l’impegno continuo da parte degli Studios Disney