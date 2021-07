L’Italia ha battuto la Spagna alle semifinali del Campionato Europeo di Calcio 2020 e vola in finale! Domenica 11 luglio alle 21, allo stadio Wembley di Londra, la Nazionale Italiana sfiderà una tra Inghilterra e Danimarca – le due squadre si scontreranno il 7 luglio – in quello che sarà l’evento più atteso dell’anno e anche il più sentito per milioni di tifosi in Italia e nel resto dell’Europa. Con la pandemia ancora in corso e i posti più che limitati, solo qualche migliaia di fortunati potranno tifare per l’Italia dagli spalti dell’arena londinese e chi seguirà gli Azzurri da casa o attraverso i maxischermi che saranno disseminati un po’ ovunque in giro per il Paese si sta già organizzando con bandiere e gadget ufficiali dell’Italia per un tifo senza precedenti.

Già oggi le bandiere dell’Italia stanno andando a ruba su Amazon e lo stesso sta accadendo per le magliette, le sciarpe e gli altri prodotti con licenza ufficiale EURO 2020.

Le bandiere dell’Italia in pronta consegna su Amazon

Il numero delle bandiere dell’Italia in pronta consegna su Amazon si è drasticamente ridotto nelle ultime ore. Subito dopo il rigore decisivo che ha mandato a casa la Spagna c’è stato un boom di acquisti. Oggi, però, qualcosa si riesce ancora a trovare.

EURO 2020. I gadget ufficiali dell’Italia

Anche i gadget ufficiali di EURO 2020 dedicati all’Italia stanno andando a ruba e i prodotti in pronta consegna, che arriveranno in tempo per l’attesa finale, si contano sulle dita di una mano.

Maglietta UEFA EURO 2020 'Nazione' Italy XXL questa maglietta di alta qualità e confortevole appartiene alla collezione "Italia" ed è un articolo originale con licenza ufficiale di UEFA EURO 2020 Compra su Amazon

Le maglie ufficiali di EURO 2020 su Amazon

Chi, invece, punta a dei gadget non legati all’Italia ma più in generale ad EURO 2020 per avere in casa un ricordo di questo avvincente campionato europeo che tante soddisfazioni ha regalato agli Azzurri, ha l’imbarazzo della scelta.

Tra i prodotti ufficiali di EURO 2020 ci sono le immancabili t-shirt col logo dell’evento. Disponibili in versione sia da uomo che da donna nelle taglie S, M, L, XL, XXL e 3XL, le t-shirt della collezione “Competition” sono realizzate in cotone organico al 100%.

Alla serie “Competition” è affiancata la serie “Host Cities” con la mappa delle città che ospiteranno le partite di EURO 2020, da Roma ad Amsterdam, da Londra a Glasgow, passando per Baku, Bilbao, Bucarest e Dublino.

Gli altri gadget ufficiali di EURO 2020 su Amazon

Tazze, portachiavi, sciarpe e cappellini. I fan di EURO 2020 hanno davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di portarsi a casa un ricordo di questo evento storico – l’edizione 2020 segna i 60 anni del Campionato Europeo di Calcio.