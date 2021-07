Europei 2021: l’Italia ai quarti di finale

La sfida tra Italia e Austria per il posto ai quarti di finale degli Europei 2021 è stata lunga e intensa che, per fortuna, è finita con la vittoria dell’Italia per 2 a 1 ai supplementari. Ora i nostri azzurri dovranno giocare un’altra importantissima partita contro il Belgio e, se vinceremo, voleremo direttamente in semifinale. C’è molta agitazione e l’addrenalina è a mille, i nostri ragazzi sono tesi ma anche supercarichi. Scopriamo insieme dove e quando giocherà l’Italia.

Europei 2021: dove gioca l’Italia

Gli azzurri, dopo aver giocato degli europei fenomenali, continuano la loro corsa verso la coppa e nel loro tragitto verso l’ambita meta dovranno scontrarsi contro il Belgio. E dopo Wembley, la nazionale azzurra giocherà in un altro tempio del calcio: i quarti di finale, infatti, saranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ancora non è definitiva la formazione con cui l’Italia scenderà in campo, la cosa certa è che il Belgio è un avversario forte e difficile da abbattere, ma i nostri ragazzi ce la metteranno tutta per farlo.

Europei 2021: quando gioca l’Italia

L’attesa dei nostri azzurri, e anche un po’ la nostra, sta per finire. La partita contro il Belgio si giocherà oggi, 2 luglio, alle 21.00. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV e streaming. Per l’Italia, sono state due emittenti ad assicurarsi i diritti TV degli incontri: Sky avrà sui suoi canali tutte le 51 partite del torneo di cui 24 in esclusiva e in streaming su NOW, mentre la Rai trasmetterà una selezione di 27 gare.

