Europei 2021: quando iniziano

Ci siamo quasi! Le nostre bandiere possono iniziare a sventolare sulle note dell’inno di Mameli, dai nostri balconi o dalle nostre auto. Siamo tutti pronti per tifare la nostra squadra, i nostri azzurri che speriamo ci facciano vivere forti emozioni. L’11 giugno, finalmente, iniziano gli europei 2021 dopo un anno di posticipo a causa della pandemia che stiamo vivendo. Siamo tutti in attesa che inizino e, anche se non saranno come gli ultimi a cui abbiamo assistito, siamo sicuri che vivremo tante emozioni. Ma come possiamo guardarli in tv?

Europei 2021: come guardarli in tv

Tutte e 51 le partite degli Europei di calcio saranno trasmesse in diretta TV e streaming. Per l’Italia, sono state due emittenti ad assicurarsi i diritti TV degli incontri: Sky avrà sui suoi canali tutte le 51 partite del torneo di cui 24 in esclusiva, mentre la Rai trasmetterà una selezione di 27 gare, e si inizia con la gara d’esrodio contro la Turchia e non mancherano le migliori proposte dal calendario della manifestazione.

Europei 2021: gli appuntamenti su Sky e sulla Rai

Le partite degli Europei nella programmazione Rai saranno trasmette tutte in diretta su Rai 1, in HD sul digitale terrestre e in Ultra HD su Rai 4K, disponibile su tivùsat. Le partite andranno in onda alle ore 15, 18 e 21 per la fase a gironi, mentre per gli ottavi e i quarti di finale le gare saranno trasmesse alle ore 18 e alle ore 21. Anche se da lontano, dobbiamo fare il tifo per i nostri azzurri, ci meritiamo di rivivere qualche bella gioia calcistica!