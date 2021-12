Festival delle Luci Amsterdam: quello che dovete sapere

State pensando di fare un viaggio ad Amsterdam per le prossime vacanze natalizie? Se si, avete tutta la nostra stima e il nostro incoraggiamnto, la città di Amsterdam è incantevole e in questo periodo lo è ancora di più. Si celebra la festa delle Luci che giunge, quest’anno, alla sua ottava edizione; l’Amsterdam Light Festival è senza dubbio uno degli eventi più attesi dell’anno e noi vogliamo condividere con voi tutte le informazioni che abbiamo a riguardo per farvi innamorare ulteriormene della città e dell’evento a cui, se potete, non dovete assolutamente mancare. Non perdiamo altro tempo, scopriamo quali sono le date e gli eventi in programma.

Festival delle Luci Amsterdam: le date

Il Natale è una delle feste più belle, è quella in cui le famiglie si riuniscono, si passano giornate intere a contemplare gli alberi di Natale fatti nelle proprie case e si sta tutti insieme intorno al camino a giocare a carte o a tombola. E’ anche la festa delle luci perché quando si esce per strada ci si imbatte sempre in qualche vetrina, qualche illuminazione o in qualche ornamento natalizio che ci riempie l’anima di gioia; non è solo la festa dei bambini, è di tutti coloro che, dentro, si sentono ancora bambini. L’appuntamento è dal 3 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022 e accompagnerà cittadini e turisti per tutta la durata delle feste. La ricorrenza è nata per caso nel 2012 e, negli anni, è diventata una festa indispensabile, gli abitanti della città e i visitatori non possono farne a meno, rimangono ogni anno stupiti da questo spettacolo luminoso e colorato.

Festival delle Luci Amsterdam: gli eventi da non perdere

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Disrupt!” che vuol dire rottura, disturbo improvviso. Quest’anno artisti, designer e architetti sono chiamati a lasciare il segno ad Amsterdam con opere che mettano in discussione schemi fissi e diano impulsi positivi e vitali per il cambiamento. Gli eventi sono imperdibili e sono: