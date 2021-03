Genitori vs Influencer: la conferenza stampa con il cast

Genitori vs Influencer: quando esce

Dal 4 aprile sarà disponibile su Sky Cinema e su Now Genitori vs Influencer, il nuovo film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. “Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager?”, si legge nella trama. Paolo (che ha il volto di Fabio Volo) è un docente di filosofia, vedovo, che ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (la Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando lei diventa adolescente, l’idillio si spezza: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dal cellulare, tanto da decidere di diventare influencer come lavoro – come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) – categoria che Paolo odia. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, il professore comincia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua social media manager. “La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità”, si legge nella sinossi.

Genitori vs Influencer: cast

Ecco il cast ufficiale del film:

FABIO VOLO Paolo

GINEVRA FRANCESCONI Simone

GIULIA DE LELLIS Eleonora

PAOLA TIZIANA CRUCIANI Zia Agnese

NINO FRASSICA Zio Delbono

PAOLA MINACCIONI Zia Malena

MASSIMILIANO VADO Zio Pietro

MASSIMILIANO BRUNO Preside

MARCO ZINGARO Renato

RUBEN MULET PORENA Liverani

EMMA FASANO Germana

Genitori vs Influencer: la conferenza stampa

“Io non so se rapiscono davvero questa generazione Z, ma certamente i social sono stati una parte integrante della nostra vita negli ultimi anni per qualsiasi generazione. Si tratta di un tema di cui parliamo tutti i giorni, ma non c’è mai stato un film con questa tematica”, ha dichiarato la stessa regista Michela Andreozzi nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta su Zoom lunedì 29 marzo 2021.

“Al di là del tema in sé mi è piaciuta subito la storia per il protagonista che è questo padre vedovo che vede il cambiamento della figlia. Due mondi di pregiudizi che prima si scontrano, poi si incontrano e riescono a prendere il meglio da entrambe le parti”, ha aggiunto Volo.

“Abbiamo questa volta di crescere e di diventare adulti, di libertà e di indipendenza che ci fa sognare tanto. Abbiamo la consapevolezza del fatto che l’età che stiamo vivendo è bellissima. L’adolescenza è una fase delicata. A volte vogliamo essere grandi, mentre altre piccoli e quindi ci è concesso sbagliare”, ha detto la Francesconi.

“Interpreto una ragazza molto simile a me. Mi sono divertita da morire ad interpretare una ragazza che fa il mio stesso lavoro”, ha concluso la De Lellis.