La carta del fuoco di Himorta: uscita e anticipazioni

La carta del fuoco di Himorta: uscita

Da martedì 30 marzo uscirà in tutte le librerie “La carta del fuoco“, il primo fumetto di Himorta, l’influencer donna più seguita in Europa per quanto riguarda i cosplayer, con più di 1 milione di followers su Instagram. Il fumetto sarà edito da Mondadori Electa e arriva da un’idea della stessa artista con delle illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Scopriamo nel dettaglio di che cosa tratterà questo fumetto e quali sono le dichiarazioni di Himorta!

La carta del fuoco di Himorta: anticipazioni

In questo fumetto il mondo reale e la fantasia si mischiano dando vita ad una storia incredibile.”Sono orgogliosa di poter presentare questo fumetto – ha detto Himorta – per me è un sogno che finalmente si realizza, un’emozione unica e un regalo che voglio dedicare prima di tutto ai mei fan. Non avrei mai pensato un giorno di diventare la protagonista di un fumetto, questo mi riempie il cuore di immensa gioia. Nel corso negli ultimi 6 anni ho interpretato innumerevoli personaggi ma in la carta del fuoco per la prima volta sono veramente me stessa. Oltre alla supereroina troverete molto di me e delle mie passioni quotidiane, dai miei adorati e inseparabili cani sino alla passione per il mondo dello sport, gli eventi e la musica”. In questo fumetto non mancheranno avventure e colpi di scena per tenere con il fiato sospeso tutti i lettori.

Chi è Himorta

Nota come la donna in costume più amata e seguita nel nostro Paese, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno made in Italy che ha vestito i panni di più di 200 personaggi tra videogames, manga, serie televisive, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Dal 2016 è anche sul piccolo schermo come la Manga di Avanti un altro, programma in onda su Canale 5 nel preserale della Rete Ammiraglia del Biscione condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in cui chiede ai personaggi in gara proprio delle nozioni sul mondo fumettistico. Dallo stesso anno ha deciso di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite, ossia One Piece, trasformandosi da Ace Pugno di Fuoco.

