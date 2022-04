Le fate ignoranti in streaming: come vedere la serie

Le fate ignoranti in streaming: trama e cast

Al Teatro dell’Opera di Roma è andata in scena l’anteprima mondiale dei primi due episodi de Le Fate Ignoranti, la prima serie originale italiana di Disney Plus che è disponibile con tutte le otto puntate sulla piattaforma di streaming. Hanno presenziato alla presentazione gli attori del cast Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Burak Deniz, Carla Signoris, Filippo Scicchitano, Edoardo Purgatori, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot e Giulia Greco insieme ai registi Ferzan Ozpetek e Gianluca Mazzella, la produttrice Tilde Corsi e il creatore Gianni Romoli. Ecco la trama ufficiale:

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

Le fate ignoranti in streaming: dichiarazioni

La presentazione alla stampa è avvenuta qualche ora prima al cinema The Space di Piazza della Repubblica – a cui ha presenziato anche StudentVille – in cui lo stesso Ferzan Ozpetek ha risposto alle domande dei giornalisti: “Questa serie parla dell’uomo, parla dell’amore in generale. Si parla di tutto, della vita. Noi tutti apparteniamo all’umanità, siamo uguali e diversi tra di noi. Nella mia carriera ho sempre mischiato le carte, come nella mia vita reale. Non definirei mai una persona in un modo o nell’altro. Quando mi hanno chiesto il perché nei miei film ci siano storie omosessuali ho risposto che sono gli altri a non affrontare questo tema. Non sono io che metto questo tema, sono gli altri che lo tolgono“.

Le fate ignoranti in streaming: come abbonarsi a Disney Plus

