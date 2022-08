MTV VMA 2022 in streaming: come vederlo

MTV VMA 2022 streaming: come vederlo

Domenica 28 agosto agosto 2022 presso il Prudential Center Newark New York si sono svolgeranno gli MTV Video Music Awards, meglio conosciuti come MTV VMA. Il red carpet e la premiazione verranno trasmessi – come succede ormai da diversi anni a questa parte – solo su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) la notte tra domenica 28 e lunedì 29 in diretta dall’1 del mattino in lingua originaled in replica lunedì 29 agosto alle 21:00 nella versione sottotitolata. Nessuna possibilità di visione in streaming (fatta eccezione degli abbonati Sky e Now).

MTV VMA 2022 streaming: cast

Måneskin, Red Hot Chili Peppers, Bad Bunny, Nicki Minaj, Jack Harlow, Blackpink, Lizzo, Kane Brown, Anitta, J Balvin, Marshmello con Khalid e Panic! at the Disco sono gli artisti che si esibiranno sul palco del famoso evento. Non solo. Proprio qualche ora fa è stata annunciata la presenza di Eminem e Snoop Dogg che conquisteranno il pubblico per una esibizione unica nel suo genere, “From the D 2 The LBC”, ispirata al mondo del metaverso Otherside, e creata in collaborazione con Yuga Labs. Eminem torna sul prestigioso palco dopo 12 anni, mentre Snoop Dogg addirittura dopo ben 17 anni di assenza.

MTV VMA 2019 streaming: nomination

Per quanto gli artisti in nomination a guidare le candidature ci sono Doja Cat, Jack Harlow e Harry Styles con otto nomination, seguiti da Drake, Kendrick Lamar e Lil Nas X con sette menzioni, Billie Eilish con sei nomination, BTS, Dua Lipa, Ed Sheeran, Future, Lizzo, Taylor Swift e The Weeknd con cinque. Ricordiamo che anche gli italianissimi Maneskin hanno due candidature, quindi potrebbero portare a casa qualche premio. Dove Cameron e Yung Gravy si esibiranno dal vivo durante il Pre-Show condotto da Nessa e Kevan Kenney: l’evento di 90 minuti sarà seguito dall’artista multi-platino Tate McRae, che si unirà a loro come inviato speciale. LL COOL J, Nicki Minaj e Jack Harlow saranno invece i padroni di casa dell’evento vero e proprio e introdurranno i momenti più importanti della serata e la schiera di artisti, presentatori e vincitori. Ricordiamo che i Red Hot Chili Peppers riceveranno il prestigioso Global Icon Award, mentre Nicki Minaj riceverà il Video Vanguard Award.