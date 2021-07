Il Museo delle Illusioni di Milano ha finalmente aperto i battenti. Dal 6 luglio, si può fare visita ad una delle attrazioni più interessanti degli ultimi tempi, ancora di più se consideriamo lo stop forzato degli ultimi mesi a causa della pandemia.

Museo delle illusioni di Milano, dove si trova

Il Museo si trova in via Settembrini 11, zona stazione centrale e, quindi, è facilmente raggiungibile. Gli orari per il pubblico sono tali da consentire a tutti di poterlo visitare senza problemi. L’apertura è infatti dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7 quindi, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Quella di Milano è la trentatreesima apertura nel mondo. Esistono, infatti, altre strutture simili sparse per il pianeta. Da Zagabria a Parigi, da Chicago a Toronto.

Come funziona

Il bello del museo delle illusioni è che, al suo interno, l’atmosfera non è seria né silenziosa. Dentro si possono fare tutte quelle cose che solitamente, negli altri musei, sono proibite o comunque non viste di buon occhio. Come ad esempio correre, parlare ad alta voce, ridere, fare foto. Il paese dei balocchi per bambini e adulti.

Cosa vedere

La collezione del museo è composta da più di 70 opere capaci di mettere alla prova l’occhio umano e che abbracciano diversi settori: scienza, matematica, biologia e psicologia. E’ il luogo ideale per stimolare alla riflessione. Al suo interno si possono effettuare visite di svago, scolastiche, visite didattiche guidate e tanto altro. Vi è la possibilità di effettuare un percorso interattivo, della durata di un’ora, attraverso cinque stanze nelle quali ci si imbatte in ologrammi, illusioni ottiche e installazioni di vario tipo. Tra le stanze, degne di nota sono quella degli specchi, dell’infinito e della gravità.

Museo delle illusioni di Milano, biglietti

I biglietti per entrare al Museo delle illusioni di Milano sono di diverso tipo, a seconda delle età e delle diverse esigenze personali.

Il biglietto standard per adulti ha un prezzo di 18 euro. 12 euro costa quello per i bambini tra i 5 e 15 anni. Per i bambini di età inferiore ai 5 anni l’ingresso è gratuito.

Inoltre:

45 € costa il biglietto “Famiglia”, che consente l’accesso a due adulti e due bambini sopra i 5 anni

15 € quello per studenti e over 60

15 € quello per persone con disabilità (un accompagnatore entra gratis)

Museo delle illusioni di Milano, prenotazioni

Per ovvi motivi, anche a causa del Covid naturalmente, l’ingresso al Museo da parte di gruppi è gestito in base alle prenotazioni. Per tali tipologie di visite, devono essere effettuate con almeno quattordici giorni di anticipo. Per effettuarne una, o anche solo per chiedere informazioni, basta inviare una mail all’indirizzo milan@museodelleillusioni.it.

Leggi anche:

Photo | Facebook