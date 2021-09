New Girl: cosa non sapevi

New Girl è una serie tv che riesce ad appassionare sia ragazzi che ragazze perché li porta con sé in un appartamento in cui vivono 4 ragazzi, 4 coinquilini che condividono gioie e dolori. La protagonista è Zooey Deschanel, insieme a lei i suoi coinquilini, tutti e tre uomini, che gliene combinano di ogni. Voi che avete visto la serie sicuramente non avrete fatto caso a dei dettagli e dei particolari che noi oggi vi sveliamo. Rimanete con noi e scopriamo le cinque curiosità di New Girl che non potete perdervi.

New Girl: cinque curiosità che devi conoscere

E ora, amanti della serie tv New Girl, siete pronti a scoprire insieme a noi quali sono cinque curiosità da conoscere?

Nel primo episodio, le immagini che appaiono sul frigo del loft sono foto reali messe a disposizione da produttori e sceneggiatori;

il loft esiste davvero, si trova a Los Angeles nell’Art District;

dei tre attori, solo Lamore Morris, Winston, ha dichiarato di aver vissuto realmente una situazione simile a quella dello show, convivendo per anni con tre donne;

Lamore Morris ha voluto che il 20% della puntata venisse improvvisato e non recitato da copione;

Americano Vero, il gioco alcolico dei coinquilini, in realtà non esiste è stato inventato per la serie.

Serie Tv tipo New Girl: quali vedere

Se avete già nostalgia di New Girl e state cercando una serie simile, ecco le più belle che abbiamo selezionato per voi:

Friends : La sitcom, che ha preso avvio nel 1994, per dieci stagioni ci ha fatto ridere e divertire con le avventure di Ross, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler e Joy. Leggera e divertente, con protagonisti trentenni!

: La sitcom, che ha preso avvio nel 1994, per dieci stagioni ci ha fatto ridere e divertire con le avventure di Ross, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler e Joy. Leggera e divertente, con protagonisti trentenni! Diario di una nerd superstar : La protagonista del Diario di una nerd superstar, Jenna, è molto simile a Jesse di New Girl in quanto a eccentricità e ironia;

: La protagonista del Diario di una nerd superstar, Jenna, è molto simile a Jesse di New Girl in quanto a eccentricità e ironia; Happy Endings : Alex e Dave, coppia storica di fidanzati che si lascia quando Alex lo abbandona durante il matrimonio. I continui litigi dei due portano a qualche problema all’interno della cerchia di amici che i protagonisti condividono;

: Alex e Dave, coppia storica di fidanzati che si lascia quando Alex lo abbandona durante il matrimonio. I continui litigi dei due portano a qualche problema all’interno della cerchia di amici che i protagonisti condividono; Love: È la storia di Mickey e Gus, una ragazza e un ragazzo trentenni diversi tra di loro, che hanno in comune il fatto di essersi lasciati da poco con i rispettivi ex.

