A pochi giorni dalla maturità non sentite risuonarvi in testa questa canzone? “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti è l’inno della maturità oramai da 37 anni, da quel 1984 nel quale venne cantata per la prima volta.

Basta sentirne le prime note per venire rapiti dalla nostalgia (per chi li ha già sostenuti, gli esami) o dall’ansia (per chi è in procinto di affrontarli). Ma qual è il significato di Notte prima degli esami? Ve lo spieghiamo di seguito. Prima, però, vi forniamo il testo, nel remoto caso in cui qualcuno non lo conosca ancora.

Notte prima degli esami, testo

Io mi ricordo

Quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma

La vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali

A farsi sposare dagli avvocati

Le bombe delle sei non fanno male

É solo il giorno che muore

É solo il giorno che muore

Gli esami sono vicini

E tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante

E tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto

La luna sembra strana

Sarà che non ti vedo

Da una settimana

Maturità t’avessi preso prima

Le mie mani sul tuo seno

É fitto il tuo mistero

É il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare ti prego le mie mani

Sulle tue cosce tese

Chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare

Notte prima degli esami

Notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei

Portato via

Notte di mamma e di papà

Col biberon in mano

Notte di nonna alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori

Di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere

E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia non tremare

Non ti posso far male

Se l’amore è amore

Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici intorno

E viene voglia di cantare

Forse cambiati

Certo un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Notte prima degli esami, significato

Oggetto della canzone è un’estate romana di parecchi anni fa, probabilmente dei ’70, quella nella quale il cantante ha sostenuto, appunto, la maturità. I “quattro ragazzi con la chitarra” sono, presumibilmente, Ernesto Bassignano, Giorgio Lo Cascio e Francesco De Gregori, con i quali Venditti si incontrava a suonare nel loro locale preferito.

Ma il testo parla anche di una ragazza, Claudia, quando dice “gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza” con la quale il protagonista si vorrebbe incontrare dopo una settimana di lontananza, forse proprio a causa degli impegni di studio in vista dell’ardua prova. La canzone ha uno sfondo insostituibile, quello della notte romana di “mamme e di papà col biberon in mano” e di ” nonne alla finestra”.

La canzone si conclude con un salto nel futuro, quando Venditti, oramai celebre cantautore, si trova sul palco e guarda le luci accendersi. Giunto fino a qui non può che constatare come nel frattempo si sia cresciuti ma la voglia di cambiare, quella, sia ancora viva.

