Maturità 2021, cosa mangiare prima degli esami per avere la carica giusta

La data di inizio degli esami di maturità 2021 si avvicina: cosa mangiare per avere la carica giusta e superare al meglio le prove – e lo stressante periodo – che ci aspetta? Per impegnarsi al massimo e dare il tutto per tutto, oltre che sullo studio, è necessario contare su un’alimentazione bilanciata e ricca di nutrienti. Ecco qualche consiglio utile su cosa mangiare prima della maturità.

Maturità 2021, cosa mangiare per avere la giusta carica

Gli esami, purtroppo non finiscono mai, ma come affrontare al meglio un esame universitario o l’esame di maturità con meno tensione, stress e ansie? Gli esami, i test, la Maturità, possono essere superati al meglio anche grazie ad una corretta e sana alimentazione. Se “siamo quello che mangiamo”, questo vale anche nell’ambito dello studio: la memorizzazione e la concentrazione possono essere favorite da una dieta equilibrata: la cosiddetta dieta del maturando, deve includere determinati alimenti che favoriscono memoria e concentrazione.

Alimentazione e studio: la dieta del maturando

È molto più probabile che nel periodo stressante degli esami, siano universitari o di maturità, gli studenti abbiano la necessità di abbuffarsi, di svuotare il frigorifero e di riempirsi di zuccheri. O, magari di digiunare perché il nervosismo serra lo stomaco. Ma cosa bisogna mangiare in vista di un esame così importante? Per superare la prova, lo studio è di certo la prima cosa, ma anche una forma fisica e mentale adeguata non si deve sottovalutare. Anzi, ci sono alcuni alimenti che possono aumentare le prestazioni e che possono aiutare a limitare lo stress. Vediamoli insieme.

Maturità 2021, cosa mangiare la sera prima

Notte prima degli esami: è un classico sentirsi irrequieti, ma se ci mettiamo anche una cena troppo pesante, l’insonnia è dietro l’angolo, e non possiamo proprio permettercelo perché arriveremmo in aula esausti. Cosa mangiare per non appesantirsi e dormire sonni tranquilli dopo un eventuale breve ripasso? La riuscita dell’esame si decide anche a tavola, perciò è bene evitare cibi spazzatura come patatine, caramelle, piatti ricchi di grassi e zuccheri, dolci (risparmiali per quando festeggerai il buon esito dell’esame!) e, naturalmente, caffè o bevande eccitanti prima di andare a letto.

Cosa mangiare la sera prima di un esame, allora? Alimenti come la verdura, una fetta di carne bianca come il pollo, leggera e golosa, carote e mais sono un ottimo modo per mettere da parte un po’ di benzina senza spianare la strada allo stress. Ricordati che le proteine sono amiche dei muscoli e dell’intelligenza: se ti piace, cucina un po’ di pesce che, grazie ai grassi polinsaturi, necessari per il metabolismo e utili per migliorare la memoria, può esserti di grande aiuto. Alla fine del pasto, se ti va, concediti una piccola porzione di frutta, alimento energetico e vitaminico.

Cosa mangiare a colazione prima degli esami

Se una cosa è certa, è che una colazione energetica è la scelta giusta in vista dell’esame. Dopo un sonno riposante e sereno, bisogna pensare a cosa mettere nello stomaco. L’errore più grave è quello di saltarla del tutto: il tuo corpo ha bisogno di una dose di energia per affrontare la giornata, figuriamoci per un esame. Non appesantirti però… se proprio non riesci a rinunciare al caffè, prendine una tazzina con poco zucchero, oppure aggiungilo ad un bicchiere di latte e accompagna il tutto con due o tre biscotti secchi, con della granola, dei cereali o dei fiocchi di avena (con i quali potresti fare un porridge). Evita merendine o dolciumi elaborati, la digestione è un processo lento e complesso, e rischiare di appesantirti non gioverà al tuo esame. In alternativa al caffè, puoi fare un infuso (magari di valeriana) o un the con una bassa percentuale di teina. Associa della frutta secca, fondamentale nella dieta di uno studente.

Cosa mangiare a pranzo per studiare

Se i consigli appena descritti valgono per tutti gli studenti sotto esami, anche quelli relativi al pranzo possono fare al caso vostro durante le settimane che precedono la maturità. Cosa mangiare a pranzo per studiare meglio? Via libera ai carboidrati quali pasta, pane, patate, ma sempre nelle giuste quantità: è bene non strafare, per evitare una lenta e difficoltosa digestione con annessa sonnolenza. Prediligi gli alimenti ricchi di magnesio, minerale contenuto in riso e cereali che viene anche associato al buonumore. Puoi mangiare un pasto completo: un po’ di pasta e un secondo leggero, oppure se non hai tempo per cucinare tutto unisci carboidrati e proteine con un bel piatto di spaghetti ed un ragù magro di carne o una buonissima pasta e tonno, veloce e salutare. Non scordare l’insalata o la verdura come secondo/contorno e la frutta di stagione. Per i più golosi, sì alla cioccolata fondente: è un eccitante come il caffè, ma contiene anche la teobromina, una sostanza che favorisce il senso di benessere e di appagamento, utile per affrontare con sicurezza l’esame.

