RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: date, biglietti, cast

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: data

Torna a RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, uno tra i più grandi eventi musicali della stagione più calda dell’anno che il tormentone della prossima estate. Un concerto che quest’anno sarà totalmente Covid-free, infatti in occasione della quinta edizione l’organizzazione si impegna, a sue spese, ad organizzare la serata mettendo in sicurezza il pubblico che tornerà presente dopo lo scorso anno in cui si è svolto a porte chiuse. La manifestazione, come di consuetudine, si terrà martedì 31 agosto nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. Andrà in onda in diretta su RTL 102.5, in radiovisione sul 36 del Digitale Terrestre, sul canale 750 di Sky e su tutte le piattaforme FM e DAB, su rtl.it e sulla APP RTL 102.5.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: biglietti

Generalmente i biglietti vengono messi in vendita su Ticketone, tuttavia al momento non ci sono dettagli a riguardo. Ricordiamo che tutti quelli che vorranno accedere all’Arena infatti, dovranno essere in regola a controlli e tamponi sulla base di un protocollo che l’emittente sta mettendo a punto in collaborazione con l’amministrazione ed il sindaco di Verona dott. Federico Sboarina e l’Amministratore Delegato della società Arena di Verona, dott. Gianmarco Mazzi.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: cast

Durante la serata verrà decretato il tormentone della stagione più calda dell’anno e saliranno sul palco i più grandi nomi della scena musicale italiana ed internazionale che porteranno i brani colonna sonora dell’estate. Il tormentone sarà la canzone al primo posto nella combinazione di due speciali classifiche: quella delle 50 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane (compresa RTL 102.5), classifica in collaborazione con EarOne, e quella di gradimento del pubblico tramite i voti espressi sul sito ww.rtl.it. La serata sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Massimo Giletti.

