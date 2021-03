Quando si festeggia San Patrizio? Nonostante non si tratti di una festa italiana, vedere spopolare quadrifogli, folletti, calici strabordanti di birra e persone vestite di verde in occasione della ricorrenza non può che metterci una certa curiosità. Il giorno di San Patrizio è per molti una buona scusa per festeggiare in compagnia degli amici davanti ad una Guinness. Quest’anno, come era prevedibile, le celebrazioni pubbliche sono state annullate a causa della pandemia, ma nulla ci vieta di approfondire l’argomento.

Che giorno è San Patrizio 2021?

Quando di festeggia San Patrizio? Ricorrenza di origine irlandese, la sua data cade ogni anno lo stesso giorno e coincide con l’anniversario del giorno della sua morte, avvenuta nel V secolo, il 17 marzo. Nonostante oggi la Festa assuma spesso un aspetto estremamente goliardico, c’è dietro un sentimento religioso non indifferente. La ricorrenza, infatti, fu istituita nel XVII secolo a commemorazione del vescovo che portò il cristianesimo in Irlanda. Patrizio, infatti, fece grandi sforzi per fondere la cultura irlandese con il cristianesimo data l’opposizione dei re d’Irlanda e gli alti sacerdoti pagani, che cercarono in tutti i modi di dissuadere il popolo.

Chi era San Patrizio

San Patrizio è il santo patrono d’Irlanda. Nato in Gran Bretagna, fu rapito e portato in Irlanda come schiavo all’età di 16 anni. Da qui dopo qualche anno fuggì, ma tornò in Irlanda dove, come abbiamo visto, gli fu attribuito il merito di aver portato il cristianesimo tra la gente. Al Santo sono legate tante leggende, ma la più simbolica è quella del trifoglio. Si racconta che l’uomo lo abbia utilizzato per spiegare la Santissima Trinità al popolo.

Oggi la Festa si celebra in diverse parti del mondo. Oltre in Irlanda è particolarmente sentita negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Durante la giornata è usanza vestirsi di verde, bere birra e whiskey irlandesi e gustare ricette irlandesi tipiche come il soda bread, carne in scatola, cavoli, stufati e torte salate ripiene di carne.

