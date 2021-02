San Valentino 2021: quali cioccolatini comprare? Sì, perché il 14 febbraio – lo sappiamo bene – è usanza regalare dei cioccolatini. Non vorrete mica arrivarci impreparati? Per restare al passo con i tempi, oltre ad alcuni classici vi suggeriamo alcune novità per il 2021, per fare colpo sull’amato/a. Ecco di quali cioccolatini andare in cerca in vista della Festa degli innamorati.

Perché regalare cioccolatini a San Valentino?

Effettivamente non ci sarebbe neanche da chiederlo, ma volendo fornire una spiegazione che vada oltre la mera ingordigia della stragrande maggioranza della popolazione, le motivazioni che stanno alla base del loro particolare successo in occasione della Festa degli innamorati sono:

Il cioccolato è un alimento afrodisiaco , è considerato tale fin dai tempi degli Aztechi.

, è considerato tale fin dai tempi degli Aztechi. E’ il cibo degli Dei . Come mai? Proviene dall’albero del cacao, il “Theobroma cacao“, che è un modo greco di dire “cibo per gli dei”. Più chiaro di così!

. Come mai? Proviene dall’albero del cacao, il “Theobroma cacao“, che è un modo greco di dire “cibo per gli dei”. Più chiaro di così! Ha un effetto emotivo sulle persone. Regalare cioccolato è un gesto d’amore o anche solo una coccola per sollevare l’umore di chi amiamo.

o anche solo una coccola per sollevare l’umore di chi amiamo. Il cioccolato (fondente) fa bene. Perché privarsene, dunque?

Quali cioccolatini comprare a San Valentino 2021

Non ci sono doni preziosi e sorprese romantiche che tengano: a San Valentino regalare cioccolatini è un obbligo morale. Scegliete una di queste proposte ed accompagnatela, magari, con un biglietto romantico e dei fiori. Successo assicurato!

Cioccolatini fondenti Venchi assortiti

I Cioccolatini in scatola regalo Gemme comprendono dei cioccolatini assortiti fondenti racchiusi all’interno di una sofisticata scatola regalo fiorata della collezione Gemme. Che, nello specifico, contiene: Prendivoglia (cioccolatino Nocciolato fondente), Chocoviar (caratterizzati da profumi delicati e penetranti e diverse consistenze) e Granblend (per gli estimatori dei sapori puri).

Cuoricini Venchi

Cuoricini Venchi. Si tratta di cioccolatini a forma di cuore fondenti e al latte custoditi in una romantica scatola di latta. Impossibile non sciogliersi di fronte ad un dolce pensiero come questo. Che, per inciso, oltre a poter essere regalato in qualsiasi altro momento dell’anno, è perfetto per anniversari, per la Festa della donna e per la Festa della mamma.

Scatola cuore Virgola Lindor



La Scatola cuore Virgola è firmata dalla famosa illustratrice Virgola, che regala uno spettacolare nuovo design alla scatola Cuori Lindor Latte. Questi ultimi, delle praline con cioccolato al latte e morbido ripieno, hanno dalla loro il fatto di essere realizzati con cura ed amore dai Maîtres Chocolatiers della Lindt. Quale miglior regalo da fare alla propria dolce metà per San Valentino?

Baci perugina Cuore Gold

Il cuore Gold è una Limited Edition. Contiene dei Baci Perugina originali: praline di cioccolato bianco al caramello con ripieno di nocciole. Così, tanto per dire. L’incarto dorato rende il regalo ancora più prezioso e particolare, bello da vedere ancora prima che da gustare (un morbido cuore al gianduia avvolto da una raffinata copertura al sapore di latte e caramello, cosa volere di più?). Il dono perfetto per chi vuole andare sul sicuro.

Giandujotti in confezione di latta Leone

Ideali per chi ama il cioccolato e il gianduja, i Giandujotti Leone sono a base di ingredienti genuini, selezionati e di alta qualità. Sono senza latte e senza glutine (perfetti se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata sono allergici al lattosio o celiaci) ed hanno una consistenza super vellutata. Da non sottovalutare, poi, la confezione dal sapore vintage.

