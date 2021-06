Sex and the city il revival: cosa sapere

Pensavamo di non vederle più insieme e invece qualche giorno fa l’attrice Sarah Jessica Parker ha pubblicato sui suoi social una foto in cui la si vede ritratta insieme a due colleghe di avventura. Stiamo parlando del cast di Sex and the city che per anni ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto emozionare, soffrire insieme alle protagoniste ma ci ha dato anche tante lezioni di vita. Sono pronte per un grande ritorno, il revival di Sex and the city; scopriamo qualcosa in più.

Sex and the city il revival: il cast

Da quando la Parker ha pubblicato la foto insieme alle due colleghe, i social e i web stanno letteralmente impazzendo all’idea di rivederle tutte insieme. Le attrici Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno poi ricondiviso lo scatto che le ritrae con le spalle all’Empire State Building, abbracciate e sorridenti, come i vecchi tempi. Con questa foto hanno quindi annunicato l’inizio delle riprese. Si è notata subito una grande assenza, quella dell’attrice Kim Cattrall, nei panni di Samantha, che pare non abbia voluto riunirsi al cast dopo un litigio con la Parker.

Sex and the city il revival: quando uscirà

Il revival della serie comprende 10 episodi, firmato da HBO Max e si chiama And Just Like That. Carrie, Miranda e Charlotte saranno ancora insieme per altri dieci episodi e ci porteranno nelle loro frenetiche vite. Noi siamo curiosissimi di scoprire cosa accadrà anche se ci mancherà molto Samantha. Non vi è ancora nessuna data, non ci resta che aspettare!

