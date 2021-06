Stranger Things 4: tutte le novità della prossima serie

Siamo tutti in attesa di scoprire cosa accadrà in Stranger Things 4, ma ahinoi, c’è ancora un po’ di tempo da aspettare. Però siamo davvero contenti di comunicarvi che siamo riusciti a scovare qualche piccola anticipazione che riguarda l’arrivo di 4 new entry nel cast e non vediamo l’ora di svelarvi chi sono. Sappiamo che l’uscita della quarta stagione è stata rimandata a causa della pandemia in quanto hanno dovuto bloccare le riprese, ma noi siamo ancora fermi alle ultime scene strazianti in cui abbiamo appreso di alcune morti e di alcune partenze. Ma andiamo a scoprire chi sono le new entry.

Stranger Things 4: chi sono le 4 new entry del cast

Pronti? Non stiamo più nella pelle, ecco le 4 new entry:

Amybeth McNulty : la conosciamo per averla vista in Chiamatemi Anna, interpreterà Vickie , la nerd del gruppo che risuscirà a conquistare uno dei personaggi più amati…

: la conosciamo per averla vista in Chiamatemi Anna, interpreterà , la nerd del gruppo che risuscirà a conquistare uno dei personaggi più amati… Myles Truitt : interpreterà Patrick , un ragazzo che ha tutto ma che presto verrà sconvolto da una serie di eventi;

: interpreterà , un ragazzo che ha tutto ma che presto verrà sconvolto da una serie di eventi; Regina Ting Chen: sarà Ms Kelly, una consulente di orientamento che dimostrerà di tenerci molto ai suoi ragazzi;

sarà una consulente di orientamento che dimostrerà di tenerci molto ai suoi ragazzi; Grace Van Dien: la vedremo nei panni di Chrissy, cheerleader della scuola con un oscuro segreto.

Stranger Things 4: l’uscita

Al momento non è stata ancora fissata una data certa ed è difficile stabilire quando Stranger Things 4 verrà presentato in anteprima. Sono state posticipate quindi ad ottobre 2020, e difatti da allora è iniziata la produzione ad Atlanta. Tra le ultimissime indiscrezioni Finn Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler, in una chat avrebbe risposto ai fans che la quarta stagione potrebbe arrivare nel 2022.

