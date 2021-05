La quarta stagione di Stranger Things potrebbe arrivare (più o meno) presto, ma per i fans non è una sorpresa, Netflix aveva rinnovato la serie solo tre mesi dopo la premiere della terza stagione. Quello che non sapevano, allora, è che di mezzo si sarebbe messa la pandemia a rallentare l’inizio delle riprese e di conseguenza l’uscita della nuova stagione, slittata di parecchi mesi. Ma oramai ci siamo quasi.

Leggi: Il videogioco di Stranger Things è gratis e bellissimo!

Trailer della quarta stagione di Stranger Things

Netflix ha appena rilasciato un teaser della durata di un minuto relativo alla prossima stagione di ST. Non si tratta del primo trailer ufficiale in quanto, già a febbraio 2020, ovvero prima della pandemia, ne avevamo avuto un assaggio. Le immagini mostrano un laboratorio, ma non è chiaro se si tratti dello stesso istituto nel quale è cresciuta Undici o meno. I fan che si aspettavano un annuncio importante proprio ieri, dopo il rilascio del nuovo trailer, sono rimasti non solo a bocca asciutta, ma ancora più impazienti di scoprire se, come si può dedurre dalle immagini, un altro personaggio presumibilmente morto sia ancora vivo.

Uscita Stranger Things 4

Al momento non è stata ancora fissata una data certa ed è difficile stabilire quando Stranger Things 4 verrà presentato in anteprima. Se le prime due stagioni erano uscite ad ottobre, la terza – che aveva richiesto più tempo – era andata in onda il 4 luglio 2019. In quanto alle riprese della quarta, avrebbero dovuto avere inizio a gennaio 2020 e si sarebbero dovute concludere ad agosto. Questo, prima del Covid. Sono state posticipate quindi ad ottobre 2020, e difatti da allora è iniziata la produzione ad Atlanta. Tra le ultimissime indiscrezioni Finn Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler, in una chat avrebbe risposto ai fans che la quarta stagione potrebbe arrivare nel 2022.

Leggi anche: