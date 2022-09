TIM Music Awards 2022: cantanti della prima puntata

TIM Music Awards 2022: quando

Venerdì 9 settembre dall’Arena di Verona e in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada va in scena la prima puntata dei TIM Music Awards 2022. Come ogni anno gli artisti vengono premiati per i loro maggiori successi discografici, ossia gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno dello scorso anno e agosto appena trascorso. Elisa D’Ospina coinvolgerà i cantanti facendo un bilancio dell’estate musicale appena passata e analizzerà in maniera giocosa i dati che li riguardano, elaborati dalla TIM Data Room. “In questa occasione mettiamo in risalto anche il lavoro della TIM Data Room che è costante e permette al pubblico di conoscere alcuni aspetti un po’ nascosti della vita e della carriera degli artisti del momento. Dati che sono utili anche per gli stessi cantanti che grazie a certe curiosità inaspettate possono anche calibrare certe scelte“, ha dichiarato la D’Ospina. Nek e Carolina Di Domenico invece saranno protagonisti dello speciale in onda domenica sempre su Rai 1, ma alle 17:20.

TIM Music Awards 2022: cast

Ancora non è stata annunciata la scaletta della puntata del 9 settembre e nemmeno la divisione dei cantanti in queste serate. Potremmo trovare quindi Alessandra Amoroso, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Irama, Elisa, Rkomi, Brunori Sas, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie, Gué Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali e ancora Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e i Modà. E ancora Mika, Biagio Antonacci, Amadeus, Antonella Clarici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

TIM Music Awards 2022: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per i TIM Music Awards 2022: