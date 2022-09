TIM Music Awards 2022: cantanti della seconda puntata

TIM Music Awards 2022: quando

Sabato 10 settembre dall’Arena di Verona e in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada va in scena la seconda puntata dei TIM Music Awards 2022. Come ogni anno gli artisti vengono premiati per i loro maggiori successi discografici, ossia gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno dello scorso anno e agosto appena trascorso. Il primo appuntamento è terminato con mezz’ora circa di anticipo a causa della pioggia battente e della grandine sulla città di Romeo e Giulietta. Il pubblico presente in Arena è letteralmente scappato e la diretta è stata interrotta. Nonostante ciò gli ascolti hanno premiato l’evento con 2.859.000 spettatori (con uno share del 20,4 per cento). Domenica pomeriggio ci sarà sempre sulla Rete Ammiraglia un terzo speciale appuntamento condotto da Nek e Carolina Di Domenico.

TIM Music Awards 2022: cast

Ancora non è stata annunciata la scaletta della puntata del 10 settembre e non è chiaro se verranno recuperati gli artisti che non sono riusciti ad esibirsi nel corso del primo appuntamento. Potremmo trovare quindi Alessandra Amoroso, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Irama, Elisa, Rkomi, Brunori Sas, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie, Gué Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali e ancora Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e i Modà. E ancora Mika, Biagio Antonacci, Amadeus, Antonella Clarici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

TIM Music Awards 2022: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per la seconda serata dei TIM Music Awards 2022: