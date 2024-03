Folle d'amore, il film su Alda Merini stasera in TV

Folle d’amore

“Folle d’amore” è il toccante film televisivo prodotto da Rai Fiction, che rende omaggio alla poetessa italiana Alda Merini, scomparsa nel 2009. Attraverso la brillante interpretazione di tre talentuose attrici, il pubblico sarà accompagnato lungo il percorso vitale di una delle figure più affascinanti e amate della cultura italiana. La pellicola racconta la vita di Alda Merini tra le sue intense passioni, come quella per la poesia, e i momenti di struggente difficoltà.

La sera del 14 marzo 2024, Rai 1 offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi completamente nella storia di questa grande autrice, rivivendo i suoi tratti distintivi e la sua straordinaria eredità artistica. “Folle d’amore” è il risultato di una collaborazione tra Rai Fiction e Jean Vigo Italia, con il supporto fondamentale della Film Commission Torino Piemonte.

Sotto la regia di Roberto Faenza, il film rievoca i momenti cruciali della vita personale e poetica di Alda Merini. Come afferma lo stesso regista, l’approccio adottato mira a presentare la biografia della scrittrice nei suoi momenti più significativi, permettendo al pubblico di conoscere Alda non solo come poetessa, ma anche come donna e madre amata dalle sue figlie, nonostante il suo stile di vita non convenzionale.

Alda Merini ha scritto poesie che hanno toccato il cuore di molte persone, attraversando le generazioni con la sua inquietudine e la sua visione terapeutica della poesia stessa. È per questo motivo che raccontare la sua storia al grande pubblico risulta essere così importante, soprattutto in un momento storico caratterizzato da profonde turbolenze emotive e sociali.

La trama

La narrazione prende avvio nell’accogliente dimora di Alda Merini a Milano, sui pittoreschi Navigli, a Ripa di Porta Ticinese: qui la porta è sempre spalancata per ospitare intellettuali, cantanti, giornalisti e semplici curiosi desiderosi di incontrare la celebre autrice settantenne. Tutti si ritrovano lì non solo per scoprire la sua poesia, ma anche per penetrare nei dettagli della sua vita, dettagli che lei sceglie di condividere con il giovane Arnoldo.

Attraverso un balzo temporale, ci ritroviamo nel secondo dopoguerra. Alda è un’adolescente dotata di un innato talento per la scrittura. Tuttavia, la madre non la comprende e il padre non la sostiene. Pur desiderando ardentemente continuare gli studi, Alda non riesce ad essere ammessa al Liceo classico. Il suo amore per la poesia si trasforma in un’ossessione, e un’ex insegnante decide di far leggere i suoi testi al critico Giacinto Spagnoletti, che ne rimane immediatamente affascinato, invitandola nel suo salotto.

Da quel momento, Alda comincia a pubblicare le sue poesie e nel circolo letterario incontra il suo primo grande amore, lo scrittore Giorgio Manganelli, sposato e con dieci anni in più di lei. Alda si abbandona completamente a questo sentimento, ma Manganelli, incapace di starle accanto, la abbandona. Poco dopo, Alda incontra Ettore Carniti, che diventerà suo marito. La loro relazione è turbolenta, segnata da frequenti litigi, poiché rappresentano due mondi completamente diversi. La frustrazione di Alda per l’incapacità di pubblicare nuovi versi la getta nella psicosi, culminando in una grave crisi nervosa che la porta al ricovero.

Alda Merini, fra ricoveri e segregazioni, trascorre dieci lunghi anni in un manicomio, perdendo ogni contatto con la realtà esterna. Il dottor Enzo Gabrici, lo psichiatra che la cura, diventa il suo salvatore. Grazie alla sua assistenza, Alda ritrova la voglia di esprimersi attraverso la poesia, riversando in essa tutto il suo dolore e riuscendo così a sconfiggere la malattia. Dopo la morte del marito, Alda sposa il poeta Michele Pierri e con lui si trasferisce a Taranto. Purtroppo, anche Pierri viene a mancare poco dopo, ma Alda, tornata a Milano, emerge come una delle figure più influenti e rispettate nel panorama culturale italiano.

Il cast

Tre diverse attrici interpretano Alda da adolescente, da giovane e da adulta.