FOTO DI CLASSE: IDEE ORIGINALI. La scuola sta per terminare (finalmente!!!) e, ne siamo certi, non vedete l’ora di tuffarvi in un’estate senza compiti e con tanto divertimento. Per finire la scuola in maniera indimenticabile e salutare i vostri compagni di classe non resta che pensare ad un’unica cosa: la foto di classe finale, con cui vi congederete dalla scuola e dai vostri amici, con l’augurio e la speranza di ritrovarvi per un nuovo anno scolastico più uniti che mai. Volete che sia una foto originale? Nessun problema, alle idee ci pensiamo noi. Vi proponiamo qualche spunto simpatico e divertente per scattare l’ultima foto e ricordarvi di questo momento gioioso per sempre.

IDEE ORIGINALI FOTO DI CLASSE: Uno, due e tre, cheese! Ma non basta, quest’anno volete stupire, perciò ecco alcune idee per fare una foto di classe unica:

La foto dall’alto: che ne direste di farvi scattare una foto con una prospettiva diversa? Scendete in cortile e mandate qualche professore alla finestra per immortalarvi. Intanto voi scegliete la posizione e mettetevi in modo tale da formare lettere, forme o numeri!

La foto travestiti: è ora di mascherarsi, anche se non è più carnevale! Scegliete un tema di gruppo, una favola per esempio, oppure optate per i grandi classici, come vestirsi da hawaiani o indigeni, con tante collanine colorate e un po' di crema abbronzante sulla pelle.

La foto che inverte i ruoli: maschi e femmine in un gioco di ruolo. Le ragazze portano i pantaloni e il papillon, mentre i maschietti possono vestirsi con gonne e tacchi alti.

La foto vintage: scegliete una decade e può fare al caso vostro e che vi trova tutti d'accordo. Potete scegliere gli anni '50, con boccoli, cappellini, borsette per le ragazze e gilet, camicie, scarpe a punta per i ragazzi; oppure gli anni '70 vestiti da hippie e figli dei fiori.

La foto colorata: sfruttate i colori per fare la foto più divertente dell'anno. Colorate i vostri capelli con le bombolette spray, mettetevi ognuno una maglietta diversa e se volete osare, potete provare a dipingere parti del corpo!

Il selfie: il famoso autoscatto che va tanto di moda. Perciò attivatelo e aspettate i 10 secondi necessari per immortalarvi. Per rendere più spassosa la foto, guardate ognuno in una direzione diversa!

La foto con i mestieri: ognuno può vestirsi come si immagina in futuro, chi da medico, chi da sportivo, chi da avvocato, chi da archeologo o professore. E poi tra qualche anno verificare se i sogni si sono esauditi!

Volete ancora idee? Eccovi accontentati: Foto di classe: idee divertenti

Che ne pensate di lasciare un ricordo ai vostri amici e compagni di classe? Ecco come: Ultimo giorno di scuola: le frasi per le dediche