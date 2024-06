Ultimo giorno di scuola: le frasi per le dediche

Non vedete l’ora che finisca la scuola, di avere davanti a voi molti giorni spensierati di vacanza lontani dai banchi di scuola ma sapete già che vi mancheranno i vostri compagni? Che siate in vena di saluti malinconici o di festeggiamenti, quello di cui avete bisogno è una raccolta di frasi sull’ultimo giorno di scuola tra cui scegliere per una dedica divertente o tenera e memorabile. Manca davvero alla fine della scuola: siete pronti? Che ne pensate di lasciare un ricordo ai vostri amici e compagni di classe? Magari qualche bigliettino dolce da custodire negli anni che verranno per avere sempre vivo il ricordo della gioia della fine della scuola e la nostalgia della mancanza!

FRASI PER ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. Anche se la scuola non è ancora terminata, bisogna organizzarsi sin da subito se si vuole davvero lasciare il segno! Fare regalini da conservare, lasciare una dedica sul diario o scrivere bigliettini vi aiuterà a ricordare l’ultimo giorno di scuola nel modo giusto e a salutare i compagni che più vi mancheranno! Ecco una carrellata di citazioni, aforismi, pensieri e frasi che possono fare al caso, da scrivere dietro l’ultima foto di classe per immortalarvi, o magari su fogli che di solito usate per passarvi i compiti!!!

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA FRASI DIVERTENTI. Iniziamo con un po’ di ironia

Lo studio è come una candela… prima o poi si spegne. Buone vacanze!

Dio creò l’inferno e disse: “Cosa posso inventare di peggio?” e creò la scuola. Poi si pentì e…ecco le vacanze!

Amo l’amore, amo la vita,amo la scuola quando è finita.

Viva te, viva me, viva la scuola quando non c’è!

5 giorni di scuola, 2 giorni di week-end. 9 mesi di scuola, 3 mesi di vacanze. Chi è quell’asino che ha sbagliato questa divisione?

FRASI ULTIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE Infine ecco quelle un po’ più malinconiche e piene d’affetto, adatte, magari, a coloro che hanno concluso le scuole medie o le scuole superiori e, quindi, vogliono salutare i propri compagni in un modo davvero speciale.

Il caso ci ha fatto compagni di classe, il destino ci ha resi amici.

Non posso dire addio a coloro che ho imparato ad amare, perché i ricordi che abbiamo creato dureranno per tutta la vita.

Tutto finisce, ma non avrei voluto finire quest’anno scolastico con nessun altro a parte te.

Sono fortunato perché ho trovato qualcuno che rende difficile dire arrivederci alla scuola.

Stamattina ho visto l’ultima stella brillare e ho capito che la vita è una collana di ricordi. Ma i ricordi sono come le stelle: brilleranno per sempre.

Abbiamo condiviso felicità e paure. Abbiamo condiviso compiti e suggerimenti. E quando ero in difficoltà, tu mi hai sostenuto. Grazie!

