FOTO DI CLASSE: IDEE DIVERTENTI. Immortalarvi nella foto di classe è l’atto finale della conclusione della scuola. Quest’anno però volete distinguervi e qualche vostro compagno ha proposto una foto memorabile, divertente e spassosa per ricordare questo momento di gioia. Via libera alla fantasia dunque, ma se siete in carenza di idee originali, vi proponiamo qualche suggerimento per rendere la foto di classe unica. Noi ci mettiamo qualche consiglio, voi la spensieratezza e vedrete, il mix sarà esplosivo! Ecco le nostre dritte per fare una foto di classe davvero divertente!

IDEE DIVERTENTI PER FOTO DI CLASSE. Bene, munitevi di macchina fotografica e diamo sfogo alla fantasia per rendere immortale questa foto. Quando da adulti la riguarderete non potrete che sorridere. La vita chissà come procederà, ma vi ricorderete di quel momento felici e questo è lo scopo! Perciò, ecco le idee più divertenti e spiritose per una foto di classe:

Tutti al mare : beh, l’estate è alle porte e non dovrete più fare compiti o essere interrogati. Che ne direste di anticipare di qualche giorno le vacanze e vestirvi con costume e ciabatte da mare, pinne fucili ed occhialini?

: beh, l’estate è alle porte e non dovrete più fare compiti o essere interrogati. Che ne direste di anticipare di qualche giorno le vacanze e vestirvi con costume e ciabatte da mare, pinne fucili ed occhialini? Ritorno al passato : un tuffo di molti anni nel passato ed il gioco è fatto. Procuratevi i grembiulini blu, bianchi e rosa della scuola elementare e molti fiocchetti in tinta e sarete carinissimi!

: un tuffo di molti anni nel passato ed il gioco è fatto. Procuratevi i grembiulini blu, bianchi e rosa della scuola elementare e molti fiocchetti in tinta e sarete carinissimi! Supereroi : una foto travestiti è quello che stavate cercando? Come non pensare ai supereroi dei fumetti e dei film? Ognuno scelga il suo preferito e poi un bello scatto e la foto è pronta!

: una foto travestiti è quello che stavate cercando? Come non pensare ai supereroi dei fumetti e dei film? Ognuno scelga il suo preferito e poi un bello scatto e la foto è pronta! Procuratevi un cuscino e mettetevi in pigiama . Più o meno è il mood di tutta la vostra carriera scolastica e il sogno di ogni studente che si rispetti: dormire più a lungo e saltare le ore in classe. È il momento del riscatto, perché non fare una foto spiritosa vestiti per andare a dormire?

. Più o meno è il mood di tutta la vostra carriera scolastica e il sogno di ogni studente che si rispetti: dormire più a lungo e saltare le ore in classe. È il momento del riscatto, perché non fare una foto spiritosa vestiti per andare a dormire? Old style : scegliete un tema che richiami un epoca storica, per esempio gli antichi romani o gli anno’20. Tutti in toga o vestiti da gangster… insomma fate vostro il periodo che più vi attira e giocateci su. Vi divertirete persino a confezionare gli abiti tutti insieme!

: scegliete un tema che richiami un epoca storica, per esempio gli antichi romani o gli anno’20. Tutti in toga o vestiti da gangster… insomma fate vostro il periodo che più vi attira e giocateci su. Vi divertirete persino a confezionare gli abiti tutti insieme! Tutti uguali : per la serie, uno per tutti, tutti per uno. Scegliete un colore e vestitevi allo stesso modo, i maschi in pantaloni e camicia e per le ragazze una gonna, ma rigorosamente identici!

: per la serie, uno per tutti, tutti per uno. Scegliete un colore e vestitevi allo stesso modo, i maschi in pantaloni e camicia e per le ragazze una gonna, ma rigorosamente identici! Foto da favola : dividetevi in maschietti e ragazze e puntate allo stile Cenerentola; da un lato ci saranno le ragazze vestite di tutto punto e dall’altro i ragazzi con una scarpetta in mano!

: dividetevi in maschietti e ragazze e puntate allo stile Cenerentola; da un lato ci saranno le ragazze vestite di tutto punto e dall’altro i ragazzi con una scarpetta in mano! Siamo in vista delle vacanze perciò che ne direste di buttare all’aria i libri ? Avete presente quelle foto di laurea dove chi la consegue butta in aria il cappello? Ecco potete fare la stessa cosa e farvi fotografare mentre i libri volando per aria. Se i libri pesano troppo, passate ai quadrerni, ma il senso è lo stesso.

? Avete presente quelle foto di laurea dove chi la consegue butta in aria il cappello? Ecco potete fare la stessa cosa e farvi fotografare mentre i libri volando per aria. Se i libri pesano troppo, passate ai quadrerni, ma il senso è lo stesso. Mettetevi tutti in ginocchio e preparate una scritta: “Finchè ci sarà la matematica, passeremo il tempo più a pregare per passare il compito che a studiare!”