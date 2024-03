Giornata Mondiale del Teatro: un tributo alle arti sceniche

Giornata Mondiale del Teatro: quando ricorre

La Giornata Mondiale del Teatro, celebrata ogni anno il 27 marzo, rappresenta un momento significativo di riflessione e celebrazione delle arti sceniche a livello globale. Istituita nel 1961 a Vienna durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro (ITI), su proposta del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa, questa giornata ha l’obiettivo di promuovere il teatro in tutte le sue forme, incoraggiando la consapevolezza e l’apprezzamento delle arti sceniche.

L’ITI, un’organizzazione internazionale non governativa con sedi a Parigi e Shanghai, fondata a Praga nel 1948 dall’UNESCO e da illustri personalità delle arti di scena, ha scelto il 27 marzo per la celebrazione in quanto coincideva con il giorno d’apertura della stagione del Teatro delle Nazioni di Parigi. Da allora, ogni anno, un messaggio internazionale, scritto da una eminente personalità del mondo del teatro o della cultura, viene diffuso in tutto il mondo per riflettere sul significato e sull’importanza del teatro.

Il primo messaggio fu scritto da Jean Cocteau nel 1962, e da allora, molte personalità hanno contribuito con le loro riflessioni. Tra gli italiani, Luchino Visconti nel 1973, Umberto Orsini nel 1995 e Dario Fo nel 2013 hanno avuto l’onore di scrivere il messaggio internazionale. Questi messaggi offrono spunti di riflessione non solo sul teatro ma anche sulla cultura della pace e sul ruolo che le arti sceniche giocano nella società.

Attraverso la condivisione di messaggi internazionali e la celebrazione delle performance teatrali, questa giornata ci ricorda il potere unificante del teatro e il suo ruolo essenziale nella promozione del dialogo e della comprensione reciproca tra i popoli.

Dove studiare teatro

Il mondo del teatro ti affascina e ti chiedi come entrare a farne parte? Puoi frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, la quale fa parte degli Istituti AFAM riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’Accademia offre corsi di primo e secondo livello con l’obiettivo di formare attori, registi, sceneggiatori, critici teatrali e altri professionisti del teatro o del cinema.