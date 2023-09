Google celebra il suo 25° compleanno con un doodle che racconta la sua evoluzione

Oggi, 27 settembre 2023, Google compie un quarto di secolo. Per celebrare questo importante traguardo ha scelto un doodle commemorativo che racconta l’incredibile evoluzione del marchio nel corso del tempo. Da un modesto garage in affitto al motore di ricerca più influente al mondo, ripercorriamo la storia di questo gigante tecnologico globale.

L’inizio di una rivoluzione

Google è nato dalla mente di due dottorandi in informatica di Stanford, Larry Page e Sergey Brin. Il loro obiettivo era trasformare il World Wide Web in un luogo più accessibile, organizzando informazioni provenienti da tutto il mondo in modo utile e intelligente per gli utenti. Così, il 27 settembre 1998, in un garage in affitto, è nata l’idea che avrebbe cambiato il mondo.

L’evoluzione di Google

Oggi, Google è diventata una società globale, ma lo spirito innovativo è rimasto intatto. Larry Page e Sergey Brin hanno passato il testimone a Sundar Pichai, CEO di Google e di Alphabet, la società madre. Nel corso di questi 25 anni Google ha ampliato la sua offerta, acquisendo e sviluppando prodotti di successo come Chrome, Android, Gmail e Maps, ma anche collezionando qualche insuccesso come il tentativo di entrare nei social media con Google+ e nell’intrattenimento con le produzioni originali per YouTube.

Le controversie sulla data ufficiale del compleanno

La data di nascita di Google è stata oggetto di varie discussioni. In passato, il compleanno di Google è stato festeggiato il 4 settembre, quando è stata presentata la richiesta di fondare la società, e il 7 settembre, la data in cui la società è stata effettivamente fondata. Il 27 settembre, invece, rappresenta l’inizio del suo viaggio nel garage di Menlo Park, il primo ufficio di Google, un punto di riferimento imprescindibile dalla sua storia.

Cosa significa “Google”?

“Google” deriva da “googol” un termine che rappresenta un numero incredibilmente grande: 1 seguito da 100 zeri. Questo nome è nato nel 1920 durante una passeggiata tra i boschi, quando il matematico Edward Kasner chiese al nipote come chiamare un numero sbalorditivo. La risposta fu: “googol”.

Un futuro luminoso

Google è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana: influenza il modo in cui cerchiamo informazioni, utilizziamo servizi online e interagiamo con il mondo digitale. La sua importanza è evidente anche in settori come l’istruzione e l’intelligenza artificiale, dove Google sta contribuendo a plasmare il futuro.

25 anni di successi, innovazione e cambiamenti rivoluzionari. In occasione di questo traguardo, Google ha dichiarato: “Venticinque anni fa abbiamo lanciato la ricerca Google per aiutare a trovare risposte a domande grandi e piccole. Da allora, miliardi di persone si sono rivolte ai nostri prodotti per fare proprio questo: soddisfare la propria curiosità. Non l’abbiamo fatto da soli. Possiamo essere un’azienda tecnologica, ma Google è quello che è oggi grazie alle persone: i nostri dipendenti, i nostri partner e, soprattutto, tutte le persone che utilizzano i nostri prodotti”.

Google è molto più di un motore di ricerca, è un simbolo di innovazione, creatività e accessibilità dell’era digitale in cui viviamo. Buon compleanno, Google!