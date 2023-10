10 film non horror da vedere ad Halloween

Tra pochissimo celebreremo la festa più spettrale dell’anno, ma, purtroppo per te, Halloween ti terrorizza. Quello di cui hai bisogno, allora è una lista di film non horror per Halloween 2023, 10 titoli più o meno divertenti ma comunque perfetti per esorcizzare la paura e partecipare a modo tuo alla notte delle streghe! Se sei il tipo di persona che se incontra un gatto nero che attraversa la strada passa dalla parte opposta va nel pallone, che alla vista di una goccia di sangue sviene, che appena sente rumori sospetti, armadi e porte che cigolano, sta in allerta, e, soprattutto, che mai guarderebbe un film horror neanche sotto tortura, questa è la classifica che fa per te! Continua a leggere per saperne di più…

Non pensi di stare a casa a guardare un film?

Ecco i titoli tra cui scegliere per un 31 ottobre senza troppi brividi.

Frankestein Quando si pronuncia il nome di Frankenstein ci viene in mente subito un mostro, per di più orribile e senza una coscienza.

E’costruito con pezzi di cadaveri ma è buono: siccome il suo aspetto è orribile provoca disgusto e paura negli altri esseri umani, lui diventa cattivo, uccide e distrugge.

L’esempio universale di come l’importante sia sempre quello che si custodisce nel cuore e nell’animo e di come le persone possano influenzare reciprocamente la propria natura umana. Da vedere assolutamente!

Frankestein Junior Parodia riuscita del famoso romanzo. Indimenticabili le battute come “spetti padrone, potrebbe essere pericoloso… vada avanti lei!” (Igor, a Frederick) o “Voi maschi siete tutti uguali! Sette, otto, in fretta, in fretta e poi di corsa dagli amici a parlare e a vantarsi… Ah, credo di amarlo!” (Elizabeth).

E’ un altro modo di vedere la storia, veramente riuscito e divertente.

Il mistero di Sleepy Hollow Schizzi di sangue ovunque, un bambino ucciso con la leggerezza con cui si uccide un moscerino, streghe seducenti e un malvagio sicario senza testa. Sembra di seguire un cartone animato, con scenette per raccontare una fiaba che ha perduto tutta la tematica della paura…

I Gremlins Folletti, creaturine simili a scimmiette pelose con lunghe orecchie a punta e spiritelli malefici sono stati i protagonisti di due fortunati film degli anni ’80: Gremlins e Gremlins 2 – La nuova stirpe. Per evitare di trasformasi in queste creature, ovvero i Gremlins, questi esserini non devono mangiare dopo la mezzanotte, bagnarsi, e stare lontani dalla luce. Chi non ne vorrebbe avere uno come animaletto domestico?

La sposa cadavere Storia d’amore noir ma spassosa! Il film animato è particolarmente piacevole da vedere. Sposo per errore con un cadavere: la scena sembra paradossale, ma alla fine, l’amore vero trionferà?

Fantasma per amore Il fantasma di Canterville è un classico della letteratura e questa è un’originale versione del famoso romanzo. La protagonista propende per il suo fantasma, che però non spaventa affatto! Certo, se non siete tipi da horror, ma sicuramente amanti del genere romantico, questo è il film più adatto per trascorrere la serata di Halloween con una storia leggera leggera, adatta ai giovanissimi.

High Spirits – Fantasmi da legare Questo è un film ideale per ideare e progettare la casa più spaventosa per le tue feste. Potrai utilizzare gli stessi trucchetti per far credere a tutti che la tua casa sia davvero popolata da fantasmi. Ma alla fine, ammetterai anche tu, come il protagonista, che i fantasmi esistono davvero?

Hocus Pocus “ Hocus pocus” ,”ovvero le “sciocchezze inventate”. Ecco il significato del titolo che ricalca la frase magica per raccontare la storia di tre sorelle streghe che resuscitano a Salem durante la notte di Halloween.

Toccherà a due adolescenti e ad un gatto immortale porre fine al regno di terrore delle streghe una volta per tutte. Ci riusciranno?

Il mio amico vampiro Per la serie, se i mostri che popolano i tuoi incubi notturni ti fanno paura la soluzione è farteli amici! Questa, infatti, è una bellissima storia di amicizia tra un ragazzino e un vampiro che vuole tornare ad essere umano.