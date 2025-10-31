Scherzi da fare a Halloween: 10 idee da brividi

Il 31 ottobre è la tua festa preferita? Bene, perché ci siamo quasi e finalmente potrai sbizzarrirti negli scherzi per Halloween più paurosi da poter fare ad amici, compagni di scuola e persino colleghi in ufficio. Sei pronto per regalare ad ignari malcapitati piccoli (o grandi) brividi?

A Halloween non possono certo mancare zucche, dolciumi, vampiri, sangue e scheletri… ma anche gli scherzi! Tantissime sono le idee alle quali puoi pensare: ti basta l’ambiente giusto, studiare la dinamica, il materiale adatto, ma soprattutto tanta creatività.

Se credi che la tua mente non sia sufficientemente diabolica, ti aiutiamo noi: ecco 10 scherzi di Halloween paurosi da non perdere per vincere il premio come miglior organizzatore di scary pranks! Attento, però: ricorda che “la fa chi ride per ultimo”. Sicuro che anche i tuoi amici non stiano preparando altrettanto terrificanti scherzi destinati a te?

Come spaventare i tuoi amici ad Halloween? Molto dipende da cosa vuoi organizzare e quanto in grande. Ad esempio, ospiterai un party a casa tua? Oppure girerai per il tuo paese o città spaventando la gente per strada? In ogni caso, ecco 10 scherzi veramente spaventosi che potrai facilmente organizzare la notte del 31 ottobre: i malcapitati si ricorderanno per sempre di questa serata!

Scherzi da fare per strada: La “finta statua”. Uno degli scherzi più carini (se non vuoi far spaventare troppo le vittime) è quello di vestirti da scheletro o come il protagonista di Scream, facendo finta di essere una statua o un manichino. Allestisci un tavolino con cesti di caramelle per attendere i bambini o gli invitati alla tua festa. Posizionati vicino e rimani immobile fino a quando si avvicineranno a prendere le caramelle. A quel punto prendi loro la mano o urla: il gioco è fatto e loro si prenderanno un bello spavento.

Scherzi da fare agli amici: il fantasma in casa Un evergreen, molto semplice da realizzare, è quello del fantasma in casa. Vestiti da fantasma (o se preferisci da mummia) e nasconditi. Appena entrerà uno dei tuoi genitori, amici, o fidanzata/o a casa, cogli l’attimo giusto e sbuca fuori dal nulla. Pronto agli urli?

Scherzi paurosi: lo zombie che esce dal terreno Se hai un giardino, questo è lo scherzo perfetto: acquista uno zombie finto e posizionalo in giardino sotto a un telo. Con una scusa, chiedi a un tuo amico di alzare il telo… se segue The Walking Dead si spaventerà da morire!

Scherzi divertenti: il topo finto Al di là di zombie e fantasmi, cosa fa più paura di un topo? Su internet si trovano topi che sembrano realmente veri. Ti basterà scegliere con cura il posto dove metterlo in maniera che la tua fidanzata, sorella, amica o mamma lo possa trovare. Lo spavento è assicurato (e le urla isteriche pure).

Scherzetto perfetto per Halloween: Carrie tra la gente Prendendo spunto dall’esperimento sociale dei The Show, puoi riprodurre questo scherzo malefico. Basterà travestirti da Carrie Fisher, la protagonista di “Carrie, Lo sguardo di Satana”, con veste bianca dipinta di rosso sangue e una parrucca sul volto. Detto questo, cerca dei luoghi isolati e sbuca dal nulla quando vedi un passante. Puoi anche utilizzare un complice per fermare in qualche modo i malcapitati e poi spuntare dietro a loro, iniziando a gridare e a rincorrerli.

Scherzi per Halloween in ufficio: Il soffitto ti guarda C’è una scena del film-documentario “The Curse” nella quale lo spirito di Kayako si nasconde sul soffitto. Ecco: perché non riproporla, magari in ufficio? Crea una stampa abbastanza grande dell’immagine del fantasma e applicala sopra la vostra testa. Quindi, attendi che un ignaro collega ci passi sotto.

Voci dall’aldilà per un classico scherzo di Halloween Quasi tutte le storie dell’orrore includono risate, pianti o “voci” che si sentono provenire dai corridoi. Se vuoi ottenere lo stesso inquietante effetto in casa, ti basterà un walkie talkie o un piccolo lettore con un audio spettrale riprodotto in loop. Nascondi il dispositivo dietro la poltrona o un vaso e attendi di sentire le “voci”.

C’è uno spirito in ascensore! Se vuoi che i tuoi colleghi inizino la giornata con una buona dose di spavento, arriva in ufficio prima di loro e posiziona nell’ascensore il manichino di uno spaventapasseri, uno zombie o qualsiasi altro terrificante soggetto. Non appena le porte si apriranno, si scatenerà il panico.

Mano mozzata nel frigo, per uno scherzo di Halloween da far paura Trovare una mano mozzata in un qualsiasi negozio specializzato è un gioco da ragazzi. Nascondila proprio dietro la confezione del latte: il primo malcapitato si ricorderà la colazione per un bel po’. In alternativa, puoi ricorrere ad un’occhio, magari conservato in un barattolo di vetro contenente acqua.